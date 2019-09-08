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Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер

Новости
    08.09.2019, 13:18
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Официально: американо-британская актриса Джиллиан Андерсон, у большинства зрителей по-прежнему в первую очередь ассоциирующаяся с агентом Скалли из X-Files, сыграет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Как уточнено в Twitter сериала "Корона", Андерсон появится в роли Железной леди в его четвертом сезоне.

"Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне "Короны", который в настоящее время находится в производстве", - сказано.

Там же приведен комментарий 51-летней актрисы, сообщающий, что она рада влиться в состав команды шоу и крайне взволнована представившейся возможностью воплотить на экране столь сложный образ.

"Корона" (The Crown), рассказывающая историю британской королевской семьи, выходит с ноября 2016 года. Релиз третьего сезона состоится на Netflix 17 ноября. Даты премьеры у четвертого пока нет.

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