Официально: американо-британская актриса Джиллиан Андерсон, у большинства зрителей по-прежнему в первую очередь ассоциирующаяся с агентом Скалли из X-Files, сыграет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Как уточнено в Twitter сериала "Корона", Андерсон появится в роли Железной леди в его четвертом сезоне.

"Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне "Короны", который в настоящее время находится в производстве", - сказано.

Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk — The Crown (@TheCrownNetflix) 7 сентября 2019 г.

Там же приведен комментарий 51-летней актрисы, сообщающий, что она рада влиться в состав команды шоу и крайне взволнована представившейся возможностью воплотить на экране столь сложный образ.

"Корона" (The Crown), рассказывающая историю британской королевской семьи, выходит с ноября 2016 года. Релиз третьего сезона состоится на Netflix 17 ноября. Даты премьеры у четвертого пока нет.