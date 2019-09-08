Новости

В Москве подсчитывают голоса электронных избирателей 21:14
Врио главы Сахалина лидирует после обработки больше 90% протоколов 21:10
В Курганской, Оренбургской и Челябинской областях лидируют врио губернаторов 21:04
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам 20:58
Выбран район Москвы, в котором голоса пересчитают вручную 20:57
Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе 20:55
В Забайкалье посчитано две трети голосов, лидирует Осипов 20:46
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях 20:32
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести 20:26
Врио главы Республики Алтай лидирует на выборах губернатора 20:23
ФК "Ростов" в товарищеском матче разгромил сборную "Сирии" 20:20
Выборы в Мосгордуму завершены 20:14
Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным 20:11
В Шереметьево Boeing экстренно прервал вылет 20:08
Мурманчанин переплыл Кольский залив за 14 минут 37 секунд 20:07
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале 19:56
Глава Мосгоризбиркома дал прогноз по явке 19:46
Явка на выборах в парламент КБР достигла почти 60 процентов 19:40
Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Венома 2" 19:39
Престарелый самурай: выбираем подержанный Toyota Land Cruiser Prado 120 19:30
Горбунов: Явка на выборах в Мосгордуму превысила 17% 19:21
Явка на онлайн-выборах в Мосгордуму приблизилась к 100 процентам 19:20
Мосгоризбирком: Явка на электронном голосовании достигла 87,7% 19:14
Наблюдатели назвали эксперимент с электронным голосованием успешным 19:06
Комиссия Госдумы обсудит с Google данные о вмешательстве в выборы 18:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 20:54
Рубрика: Культура

Бегут, как на пожаре

Венецианский фестиваль подвел итоги
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
Думаю, 76-й Венецианский кинофестиваль войдет в историю как один из самых неровных: несколько классных картин в обрамлении середнячков, безнадежных в прокате.
Хоакин Феникс в фильме Тодда Филлипса "Джокер". Фото: Пресс-служба Венецианского кинофестиваля Хоакин Феникс в фильме Тодда Филлипса "Джокер". Фото: Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Хоакин Феникс в фильме Тодда Филлипса "Джокер". Фото: Пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Все козыри дирекция теперь выкладывает на старте - учитывает конкуренцию фестиваля в Торонто: он перетягивает к себе прессу. Вторая половина конкурса была совсем слабой.

На этом фоне резко выделялись художественной мощью "Офицер и шпион" Романа Полански и "Джокер" Тодда Филлипса. Оба получили своих "Львов", не уехал с пустыми руками и Юньфань, создатель анимации "Дом 7 по Черри Лейн". Остальные награды можно считать компромиссными.

Участие России ограничилось копродукцией "Преступный человек" Дмитрия Мамулии в афише "Горизонтов". Ее роль минимальна: фильм на грузинском языке с грузинскими актерами.

Фото: пресс-служба Венецианского кинофестиваля.
Анимационные фильмы прочно входят в программу Венецианского фестиваля

Это какой-то другой грузинский кинематограф. Тот, прежний, был любим за внутренний свет, теплый юмор и человечность, сообщавшие ему особое обаяние. В своем триллере Мамулия скорее идет по стопам Достоевского: его интересует распад психики и возникновение на месте реальности другого мира - человек надевает шоры и целеустремленно идет в пропасть. Это тоже поиски себя, своей идентичности, но горячечные, как в наркотическом бреду: став свидетелем убийства местного голкипера, герой тянется к месту преступления, примеряя на себя шкуру то жертвы, то палача, и наконец, добывает пистолет - готов стать киллером.

Тьма окутала его мир: грузинский пейзаж неотличим от выжженной планеты Плюк из "Кин-Дза-Дза". Полуразрушенная шахта, ржавый фуникулер, сумрачный город, обитатели с тоскливым взором, нищета, утлые хибары, пьяные песни, лязг и грохот. В таком мире и не может родиться ничего, кроме тоски, и в этом смысле фильм гармоничен.

Художник всегда имеет право на свое видение реальности, но фильму необходим не только предмет изображения, но и тема - импульс, заставивший автора нечто нам сообщить. Здесь же вместо жизни - ее умозрительная модель, и автор лишь фиксирует развитие процесса.

В своих интервью Мамулия характеризует своего героя как изгоя, отрезавшего себя от людей, и увиденное убийство заполняет эту внутреннюю пустоту. Интересно. Но из фильма это не вытекает: операторы умеют показать одинокого человека на пустынном пейзаже, но режиссер не умеет наполнить визуально сильный кадр ясно читаемым смыслом. Растерянная публика валила с фильма очень активно.

Еще более энергичный исход сопровождал по-своему величественный фильм "Раскрашенная птица" чешского режиссера Вацлава Мархоула. Потрясающе снятый на 35-мм пленке оператором Владимиром Смутным, он повествует о еврейском мальчике (Петр Котлар), которого родители, спасаясь от наци, оставили на попечение старухи. Старуха умирает, и мальчик начинает свою трагическую одиссею по селам разрушенной Европы, встречая все формы насилия, какие только возможны.

Режиссер не считает фильм рассказом о Холокосте - его интересует Зло в чистом виде. "Только в темноте можно увидеть свет" - утверждает Мархоул. Перед нами энциклопедия людских перверсий от зоофилии до педофилии, снабженная натуралистическими картинами. В фильме занята международная команда актеров, включая Харви Кейтеля, Удо Кира, Стеллана Скарсгарда и нашего Алексея Кравченко, который должен протянуть корни к фильму Элема Климова "Иди и смотри".

Фото: предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля.
Фильм Роя Андерссона обманул надежды поклонников

Но для Климова натурализм не самоцель, он не изобретал ужасы пострашнее, передавал их через глаза героя, и это был фильм не о жестокости как таковой, а о жестокой природе войны.

В "Раскрашенной птице" садизм смакуют, снимают в изысканной черно-белой графике под музыку Дворжака, и кто-то из критиков прав, назвав фильм самым красивым уродством, какое может породить больное воображение.

Массовый исход из зала впечатлял: люди ломились в запертые двери, в спешке спотыкались, падали в проход - паника была как на пожаре. Любой фестиваль ищет скандал - фильм его обеспечил.

Нашу "Калину красную" показывали при полном зале. Поражал контраст художественного качества ленты 70-х с уровнем нынешнего мейнстрима. После реставрации новую выразительность обрела выдающаяся работа оператора Анатолия Заболоцкого.

76-я Венеция обозначила еще одну тенденцию - взаимопроникновение ранее чужих друг другу культур.

И вот китайский фильм выглядит как американский, хотя и с легким акцентом. Анимация из Гонконга обильно перерисовывает кино Британии ("Место наверху") и США ("Корабль дураков"), цитирует Шарлотту Бронте и Марселя Пруста.

Итальянское кино обращается к Джеку Лондону, чешский фильм ссылается на советскую киноклассику... Не говоря об актерах, уже не принадлежащих к какому-то одному анклаву, а снимающихся во всем мире.

Границы рушатся на глазах, цивилизованный мир воспринимается как единое сообщество. Наше кино не учитывает этот процесс - варится в запаянной пробирке, не реагируя на ветры времени. Немудрено, что мировые фестивали все реже могут отыскать у нас картины, которые выглядели бы актуальными и общезначительными.

Призы 76-го Венецианского международного кинофестиваля

"Золотой лев" за лучший фильм - "Джокер"

Гран-при жюри - Роман Полански ("Офицер и шпион")

"Серебряный лев" лучшему режиссеру - Рой Андерсон ("О бесконечности", Швеция)

Лучшая женская роль - Ариана Аскариде ("Глория мунди", Франция)

Лучшая мужская роль - Лука Маринелли ("Мартин Иден", Италия)

Лучший сценарий - "Дом 7 по Черри Лейн" (Юньфань, Гонконг)

Спецприз жюри - "Мафия уже не та, что прежде" (Франко Мареско, Италия)

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру - Тоби Уоллес ("Молочные зубы", Австралия)

Лучший фильм программы "Горизонты" - "Атлантис" (Валентин Васянович, Украина)

Приз ФИПРЕССИ - "Офицер и шпион" (Роман Полански)

Культура Кино и ТВ Мировое кино 76-й Венецианский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Ядерные бомбы США оказались с дефектом
В Ингушетии избрали главу республики