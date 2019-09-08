Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила в правительство поправки, которые усиливают ответственность за картельные сговоры и дают ведомству дополнительные инструменты для борьбы с ними. В Госдуму законопроект могут внести до конца осенней сессии, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

Одна из новаций - введение ответственности за участие в картеле для акционеров, членов коллегиальных органов и директоров компаний. Если будет доказана их причастность, им может грозить до шести лет лишения свободы. "Сейчас в картельных сговорах в большинстве случаев признаются виновными рядовые менеджеры, а члены совета директоров, акционеры уходят от ответственности. Поправки должны изменить ситуацию", - пояснил Цариковский.

Инициативы ФАС предполагают создание реестра участников картелей и ограничение доступа к госзакупкам для них. Поправки также вводят двукратные штрафы за повторное заключение картеля для юридических лиц. Таким образом ФАС надеется снизить количество "рецидивов".

Закрепляется возможность получения антимонопольным органом результатов оперативно-разыскной деятельности. Кроме того, у ФАС появляется право изымать у компаний вещи и документы.

Речь идет об изменениях в УК РФ, УПК РФ, Закон "О защите конкуренции" и в КоАП.

По словам начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева, однажды при проведении проверки в одной из компаний сотрудники службы обнаружили коробку с флешками, где были записаны электронные цифровые подписи минздрава, самой компании и Федерального казначейства. "Это позволяло фирме самостоятельно размещать заказы от имени минздрава, выигрывать их и оплачивать, - уточнил Тенишев. - Мы ехали в эту компанию и уже знали, что там найдем - подобные схемы дистанционно хорошо отслеживаются, поэтому взяли с собой сотрудников правоохранительных органов, которые и провели выемку. Если бы точной информации у нас не было и мы бы проводили проверку в одиночку, не имея права на изъятие, она оказалась бы менее эффективной".

У ФАС появляется право изымать у компаний вещи и документы по делам о картелях

В 2018 и в первом полугодии 2019 годов антимонопольные органы возбудили 540 дел по картелям, и цифра продолжает расти. Ежегодный ущерб от картелей оценивается в 1,5-2 процента ВВП (сейчас это более 1,5-2 трлн рублей). В числе наиболее проблемных отраслей - дорожное строительство. В ближайшее время антимонопольная служба также ожидает роста числа нарушений в сфере нацпроектов. "На них выделяется много средств, деньги распределяются на торгах, сроки освоения ограничены. У кого-то может возникнуть соблазн поймать "золотую рыбку". Мы уже вынуждены возбуждать дела по этому поводу", - сказал Цариковский. По словам Тенишева, территориальным органам ФАС поручено в первую очередь отслеживать торги, где фигурируют средства нацпроектов.