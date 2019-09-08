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08.09.2019 16:30
Рубрика: Общество

Глава Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб в Ленинске-Кузнецком

Текст: Павел Арсеньев
В воскресенье, 8 сентября, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встретился в Ленинске-Кузнецком с местными жителями. В этом городе 5 сентября около 23 часов в частном доме на улице Воронежской произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате 63-летняя хозяйка дома была госпитализирована в больницу с ожогами более 30 процентов поверхности тела.

На месте чрезвычайного происшествия был создан оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники МЧС и правоохранительных органов, а также представители городской администрации. По одной из версий, вспышка могла произойти из-за скопления в доме так называемого шахтного метана.

- На этом месте в 40-х годах прошлого века велись горные работы, - сказал на встрече с горожанами губернатор. - Угольный пласт Дягилевский отрабатывала закрывшаяся шахта "Байкаимский шахтер". Мы сумели найти планы горных работ того времени, из которых понятно, что пласт поднимается близко к поверхности. Глубина залегания составляет порядка 20 метров.

По словам губернатора, в зону риска входят три улицы - Воронежская, Минская и Ясная. Для определения причин потенциального газовыделения пласта и разработки мероприятий по дегазации привлечены ученые ВостНИИ.

Необходимую техническую поддержку (постоянный мониторинг атмосферы в домах и бурение дегазационных скважин) оказывают специалисты предприятия АО "СУЭК-Кузбасс".

Общество
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