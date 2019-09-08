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08.09.2019 19:20
Рубрика: Спорт

Криштиану завелся

Гол Роналду помог португальцам одержать первую победу в отборочном цикле
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
Сборная Португалии одержала важнейшую победу в отборочном цикле Евро-2020. Криштиану Роналду и компания обыграли в гостях Сербию (4:2) и поднялись на вторую строчку в своей группе.
В активе Роналду 89 мячей за сборную. Остальные его партнеры суммарно забили за Португалию втрое меньше. Фото: EPA В активе Роналду 89 мячей за сборную. Остальные его партнеры суммарно забили за Португалию втрое меньше. Фото: EPA
В активе Роналду 89 мячей за сборную. Остальные его партнеры суммарно забили за Португалию втрое меньше. Фото: EPA

- Мы поставили себя в такое положение, что должны выигрывать во всех оставшихся матчах, - справедливо отметил перед выездом в Белград главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

В первых двух встречах отборочного турнира команда Сантуша принимала своих соперников дома. И оба раза она сыграла вничью: сначала с Украиной (0:0), а затем с сербами (1:1). Справедливости ради, хотя бы в одном из этих матчей португальцы должны были побеждать. В том же противостоянии с украинцами моментов у чужих ворот они создали достаточно, но набрать три очка не смогли. Поставив тем самым себя в довольно сложное положение.

Фото: Григорий Дукор/ТАСС
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Да, у Португалии, даже если она не пробьется в финальную стадию Евро-2020 через отбор, есть еще плей-офф Лиги наций. Но понятное дело, что действующие чемпионы Европы намерены решить все вопросы досрочно. И победа над Сербией - важнейший шаг на этом пути.

- Соперник меня удивил, - признался Сантуш. - Я думал, что они покажут более атакующий футбол, с первых минут будут заряжены на победу. Но они играли так же, как в Лиссабоне. Нам было трудно создавать моменты. Тем не менее мы доминировали на протяжении всей встречи. Поздравляю ребят с заслуженными тремя очками.

Отдельно стоит отметить Роналду. На минувшей неделе он в десятый раз с 2007 года был признан лучшим игроком своей страны. А в матче с Сербией Криштиану забил 89-й мяч за национальную команду. В активе форварда "Ювентуса" на данный момент в три раза больше голов, чем у всех его партнеров по сборной вместе взятых.

Поражение от португальцев здорово осложнило жизнь сербам. В таблице группы "B" команда Любиши Тумбаковича идет на четвертом месте. Отставание от лидера Украины теперь составляет девять очков, от португальцев - одно. При этом у чемпионов Европы-2016 есть матч в запасе.

Одна из самых ярких встреч отборочного цикла состоялась в Гамбурге, где немцы принимали Голландию.

Первый матч этих команд в Амстердаме получился богатым на события. "Оранжевые" отыгрались со счетом 0:2, но все же уступили, пропустив третий гол в концовке. Это поражение было единственным у команды Рональда Кумана в отборочном цикле.

Что касается Германии, то она подошла к домашнему противостоянию с голландцами в хорошей форме. В активе Бундестим было девять очков из девяти. Опережала ее лишь Северная Ирландия, одержавшая четыре победы на старте квалификации.

В матче в Гамбурге немцы довольно быстро повели: уже на девятой минуте счет открыл полузащитник мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Однако во второй половине Голландия вышла вперед благодаря точному удару Френки де Йонга и автоголу Жонатана Та. Впрочем, Германия почти сразу же отыгралась: с пенальти отличился Тони Кроос. И все же гости нашли в себе силы вырвать важнейшую победу. Решающие мячи провели Дониелл Мален и Жоржиньо Вейналдум. Как итог - 4:2 в пользу "оранжевых".

К слову, немцы потерпели первое поражение на своем поле в отборочном цикле Евро с 2007 года.

- Мы сыграли намного ниже своих способностей. Хоть Германия и вела по ходу встречи 1:0, не было ощущения, что она контролирует ситуацию на поле, - признался главный тренер Бундестим Йоахим Лев. - Голландия была лучше и заслуженно победила. Теперь нам остается проявить себя в понедельник в матче с Северной Ирландией.

Встреча в Белфасте имеет огромное значение для Германии. В случае потери очков команда Лева рискует подпустить к себе еще ближе голландцев, которые едва ли не наберут три очка в гостях против Эстонии.

- Ситуация в таблице запутанная. Я изначально говорил, что группа у нас тяжелая. Так и получилось, - отметил Куман. - В матче с Германией мы больше хотели победить, чем соперник. У них было лишь два момента после перерыва. Возможно, они немного устали закрывать все свободные зоны. В любом случае мы проделали огромную работу и теперь готовимся к выезду в Эстонию.

Обыграв на выезде национальную команду Сербии, португальцы поднялись на вторую строчку в своей группе

Третью подряд крупную победу одержала Англия. На выходных "львы" разгромили на знаменитом лондонском "Уэмбли" сборную Болгарии - 4:0.

Героем встречи стал форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн, оформивший хет-трик. Его голы помогли англичанам выиграть в 13-м поединке подряд в отборочном турнире к Евро. По этому показателю британцы вышли на второе место в истории, догнав Испанию.

По мнению Кейна, большая заслуга в последних успехах его сборной принадлежит главному тренеру команды Гарету Саутгейту.

- Мы стали лучше играть после того, как Саутгейт возглавил нас. Да, у нас хороший состав, но за результат отвечает тренер, - уверен Кейн. - Мне кажется, Англия в состоянии бороться за титулы с Францией, Испанией, Италией, Голландией. При этом важно показывать такой же яркий футбол как в отборочном цикле, так и в финальных стадиях крупных турниров.

Фото: РИА Новости
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В свою очередь Саутгейт посетовал на нехватку сильных соперников в отборочном цикле. По мнению специалиста, матчи в Лиге наций были напряженнее.

- В тех играх мы многому научились. А теперь ребята должны компенсировать их нехватку тренировками, - рассказал рулевой англичан. - Знаю, некоторым не нравится Лига наций. Но когда ты доходишь до полуфинала, как мы, то хочешь пройти дальше и завоевать трофей. Что касается уровня нашей команды, то в удачный день мы способны победить любого.

Добавим, что накануне состоялся ряд матчей в отборочном цикле Евро-2020. Результаты встреч Армения - Босния и Герцеговина, Финляндия - Италия, Греция - Лихтенштейн, Испания - Фарерские острова, Румыния - Мальта, Норвегия - Швеция, Грузия - Дания и Швейцария - Гибралтар стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

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