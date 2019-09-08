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08.09.2019 10:45
Рубрика: Спорт

Хабиб и Порье сделали совместное фото после боя в Абу-Даби

Текст: Артур Нанян

Участники главного боя турнира UFC 242 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье сфотографировались после поединка, победу в котором одержал россиянин. Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице UFC в Instagram.

Фото: AP Photo/ Mahmoud Khaled
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После боя Хабиб и Порье проявили взаимоуважение, что было отмечено всеми, в том числе и президентом UFC Дэйной Уайтом. Напомним, Нурмагомедов справился с оппонентом за неполные три раунда, оформив победу удушающим приемом.

Благодаря успеху Хабиб во второй раз успешно защитил титул, в то же время Порье лишился пояса временного чемпиона.

"Все, что у меня есть - это все благодаря моей команде. Спасибо всем, в том числе и Дастину. Спасибо всем, кто приехал из России, Дагестана, других стран СНГ", - отметил Нурмагомедов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Что касается планов на будущее, то россиянин отказался отвечать на вопрос, кто будет его следующим соперником. Есть вероятность, что им станет Тони Фергюсон. "Дайте мне пару дней отдохнуть. У меня болит плечо", - сказал Хабиб.

Сам Порье назвал Нурмагомедова великолепным бойцом, но при этом подчеркнул, что он очень расстроен поражением.

"Горжусь тем, чего достиг в этом виде спорта, но я разочарован, - признался американец. - Поеду домой, все обдумаю. Сейчас мне нужно время, чтобы прийти в себя".

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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