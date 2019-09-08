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Единый день голосования
08.09.2019 16:20
Рубрика: Власть

Явка на электронных выборах в Москве превысила 70 процентов

Текст: Сергей Бабкин

На электронных выборах Мосгордумы к 15:00 проголосовало 72 процента избирателей, принявших участие в эксперименте. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов.

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"Сбой в системе электронного голосования полностью устранен, - подчеркнул он. - Бюллетени онлайн получили 80 процентов участников эксперимента, и большинство из них определились с выбором".

Венедиктов отметил, что в будущем технология электронного голосования будет применена не только на выборах. Референдумы в такой форме можно проводить по различным вопросам ЖКХ, установки шлагбаумов во дворах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Государственные интернет-услуги Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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