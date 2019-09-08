Явка на электронных выборах в Москве превысила 70 процентов

На электронных выборах Мосгордумы к 15:00 проголосовало 72 процента избирателей, принявших участие в эксперименте. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов.

"Сбой в системе электронного голосования полностью устранен, - подчеркнул он. - Бюллетени онлайн получили 80 процентов участников эксперимента, и большинство из них определились с выбором".

Венедиктов отметил, что в будущем технология электронного голосования будет применена не только на выборах. Референдумы в такой форме можно проводить по различным вопросам ЖКХ, установки шлагбаумов во дворах.