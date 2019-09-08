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08.09.2019 13:03
Рубрика: Спорт

Игрока "Челси" избили из-за приставания к девушке другого футболиста

Текст: Артур Нанян

Полузащитник лондонского "Челси" Дэнни Дринкуотер, выступающий на правах аренды за "Бернли", стал участником громкого скандала в Англии. Об этом сообщает издание The Sun.

Сын двукратного чемпиона мира по футболу умер во время игры

Футболист был избит возле одного из ночных клубов в Манчестере. Будучи в нетрезвом состоянии, Дринкуотер начал приставать к девушке игрока клуба "Сканторп Юнайтед" Кгоси Нтле. В результате Дэнни вывели из заведения и избили.

Дринкуотер получил многочисленные травмы. Он заработал разрыв голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук. Ему также рассекли щеку и оставили синяк под глазом.

Когда футболист вернется к тренировкам, пока неясно. По неофициальной информации, Дэнни выбыл из строя на срок от четырех до пяти недель.

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