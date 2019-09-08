В воскресенье жители всех регионов России приняли участие в выборах различного уровня. Прежде чем перейти к цифрам, надо отметить главное: выборы прошли честно и легитимно, без сколь-либо значительных нарушений, если не считать провокаций со стороны радикальной оппозиции, которая постаралась сделать все, чтобы это сентябрьское воскресенье представить сплошной картой "вбросов" и "каруселей". И конкретные примеры такой политической нечистоплотности мы приведем ниже.





Кандидатский конкурс: от пяти человек на место

В 16 субъектах РФ состоялись прямые выборы губернаторов, в 13 - депутатов законодательных собраний, в 22 - городских парламентов административных центров, в трех - мэров столиц регионов. Жители четырех одномандатных округов выбирали депутатов Госдумы. Кроме того, состоялось голосование на более чем пяти тысячах местных выборов. Всего по итогам голосования должно быть замещено 47,6 тысячи мандатов.

Выборы проходили в условиях высокой конкуренции, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Такое мнение она высказала, открывая работу Информационного центра, в который весь день стекалась вся информация о ходе голосования в регионах. "Большое число зарегистрированных кандидатов создают достаточно конкурентное поле, у избирателей довольно богатый выбор", - сказала она. Глава ЦИК напомнила, что процент отказов в регистрации в этом году был низким. Из общего числа выдвинутых кандидатов собственно отказы получили 6%, еще 5% утратили статус по другим причинам. Самая высокая конкуренция оказалась на довыборах в Госдуму - в четырех округах за один мандат борются в среднем по 9 человек. "Что касается выборов высших должностных лиц - это пять человек на мандат. Что касается выборов депутатов региональных парламентов - восемь кандидатов. Конкуренция довольно высокая", - резюмировала Памфилова.

Мобильный избиратель, цифровые участки

Одной из главных особенностей этой кампании-2019 стало расширение функционала сервиса "Мобильный избиратель".

Голосование "где удобно" за три года использования сервиса "Мобильный избиратель" стало привычным и популярным. По словам Эллы Памфиловой, в этом году такой возможностью воспользовались около 460 тысяч граждан РФ, проживающих в 36 регионах. К слову, на аналогичных выборах 2017 года их было вдвое меньше.

До сих пор избиратель мог перемещаться только в пределах своего избирательного округа. Это значит, что на выборах президента можно проголосовать в любой точке страны, так как вся территория РФ составляет единый округ. Если же речь идет о голосовании за кандидатов в губернаторы, то гражданин был вправе перемещаться внутри региона. А в случае выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам - внутри округа, в ряде регионов таких округов несколько.

Цифровые участки снимают эти ограничения. Они позволяют гражданину проголосовать на "своих" выборах, находясь в любом регионе страны. В нынешнем году эксперимент прошел в Москве, здесь работали 30 цифровых участков, в списки на них были внесены более двух тысяч избирателей из 20 субъектов Федерации, где выбирали губернаторов и депутатов Госдумы.

Большое число зарегистрированных кандидатов создают достаточно конкурентное поле, у избирателей довольно богатый выбор

Обычно члены Центризбиркома проводят Единый день голосования на рабочих местах в здании комиссии, но в этот раз зампред ЦИК Николай Булаев приехал на открытие участка 9005 в столичном районе Раменки, чтобы лично понаблюдать за результатами усилий Центризбиркома, правительства Москвы и компании "Ростех", "которые сделали это на своем энтузиазме". "Мы уверены, что это (цифровые участки. - Прим. "РГ") будет создаваться по всей стране", - сказал Николай Булаев. В следующем году их должно быть порядка 2,5 тысячи", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова, а в 2021 году - пять тысяч.

Участки ставят на цифру

Жители регионов активно голосовали на цифровых избирательных участках в Москве, в этом лично убедилась глава ЦИК Элла Памфилова в ходе посещения участка 9008 в центре столицы. Здесь зарегистрировались граждане из 19 регионов, в 16 из которых в Единый день голосования выбирали губернаторов, а в трех - депутатов Госдумы. "На этот момент (ок. 12.00 мск. - Прим. "РГ") здесь проголосовали 40 человек из 188, которые здесь зарегистрированы", - рассказала она по видеосвязи с инфоцентром ЦИК.

"Это хорошая явка, значительно выше, чем на выборах в Москве и в тех регионах, за которые эти избиратели голосовали", - отметил зампред ЦИК Николай Булаев.

Губернаторы и заксы: от Сахалина до Ингушетии

Самым активным регионом на выборах высшего должностного лица стала Башкирия. К 15.00 московского времени тут проголосовали почти 43% избирателей. Довольно активно, по данным на этот час, голосовали Курганская область (30%), Челябинская область (28%), Республика Алтай (26%) и Калмыкия (26%).

К моменту написания материала к подсчету голосов приступили лишь в Сахалинской области и в Забайкалье. После обработки данных 35% протоколов УИК с результатом 65,18% лидировал врио губернатора Валерий Лимаренко, он участвует в выборах как самовыдвиженец. Его конкурент от КПРФ Алексей Корниенко набирал 19% голосов.

В Забайкальском крае после обработки 2% протоколов также лидировал врио главы региона Александр Осипов с убедительным результатом 84,6% голосов. Ближайший преследователь Елена Краузе от Партии пенсионеров набирала 5,07% голосов.

В Ингушетии также прошли выборы главы региона, но не прямым голосованием, а решением парламента. На 58-м, внеочередном заседании Народного Собрания Ингушетии по результатам голосования депутатов главой региона избран Махмуд-Али Калиматов. В ходе тайного голосования за него проголосовали 27 депутатов из 31. Прежний глава республики Юнус-Бек Евкуров покинул пост в июне этого года. С конца июня Махмуд-Али Калиматов временно исполнял обязанности главы республики. Новый глава Ингушетии вступил в должность в день избрания.

В этом году руководителей регионов выберут новые составы Госсовета Крыма и парламента Кабардино-Балкарии.

Что касается выборов в региональные парламенты, то традиционно самыми активными оказались избиратели в Тыве. К 15.00 явка здесь достигла 35%. В Карачаево-Черкесии к этому времени проголосовали около 30% избирателей, в Республике Алтай - почти 26%.

К моменту написания материала к подсчету голосов приступили в Хабаровском крае. После обработки данных 2% протоколов УИК лидировала ЛДПР с результатом 45,5%, второй шла "Единая Россия" (25,3%), тройку лидеров замыкала КПРФ (15,4%).

"Карта фейков" бита

Сообщений о серьезных нарушениях в день голосования и накануне в ЦИК не поступало. А вот ложных - предостаточно. Так, например, некий телеграм-канал сообщил о массовом отключении видеокамер на УИКах в Волгоградской области. Информация была оперативно проверена и не подтвердилась. Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что распространитель сообщения знал, что "изначально в интернет не транслировалось (видео с участков)" и сознательно дезинформировал публику. "Все видеовызовы есть, в Общественную палату можно прийти и все посмотреть, можно запросить, есть нарушение - это видео можно запросить и получить", - добавил Булаев.

Элла Памфилова: Мы по итогам выборов сделаем такую доску антипочета: всех лгунов и дезинформаторов будем вешать на эту доску пофамильно, по организациям и так далее

Много замечаний было высказано в адрес так называемой "Карты нарушений", которую на каждых выборах публикует движение "Голос". По мнению сопредседателя мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игоря Борисова, большая часть сообщений не соответствует действительности. "По факту то, что они делают (составляя "Карту нарушений), это внутренний документ для специалистов, - заявил Борисов ТАСС. - Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех нарушений, которые остаются, абсолютное большинство - это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме".

Кроме того, движение "Голос" не проводит проверку фактов, отметил Борисов. "РМРГ СПЧ в Москве проверяли эти факты, которые не подтверждаются. Например, есть сообщение, что наблюдателя не пускают на досрочное голосование в Москве. На самом деле, в территориальной избирательной комиссии на пять минут задержали начало досрочного голосования. Сообщение поступило, наблюдатель был допущен. Но соответствующее нарушение уже нанесено на карту. Оно до сих пор там находится и входит в статистику", - рассказал представитель СПЧ.

Еще один пример "фейка" пришел из Санкт-Петербурга. На "Карте нарушений" было указано, что к зданию УИК 53 приехал микроавтобус с неустановленными лицами, якобы доставивший пенсионеров для голосования. После проверки оказалось, что внутри были... артисты хора. А видео обрезано так, чтобы зрители не поняли, что на нем на самом деле.

Член СПЧ Александр Брод опубликовал список недостоверных сообщений о нарушениях на выборах. Его запись размещена на странице Ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль". "Кто-то решил пощекотать нервы жителям Питера, - пишет Брод. - В Мариинской больнице лежачему больному с переломами не дают проголосовать. Проверили: человек проголосовал. Как и следовало ожидать, опровержения в блогосфере нет".

Несколько нарушений в Москве и Петербурге перекочевали в нынешнюю "Карту" из списков прошлых лет. Например, о незаконном удалении с участка членов УИК с правом решающего голоса. Или об использовании административного ресурса в одном из поселков в Марий Эл. Это серьезные нарушения, будь они правдой, но проверка показала, что сигналы старые.

А "Гугл" и ныне там...

В Общественной палате России, которая уже не первый год активно участвует в наблюдении за выборами, заявили, что иностранные СМИ проигнорировали требования закона о "дне тишины" перед выборами.

"Накануне дня выборов Роскомнадзор направил предупреждение западным интернет-гигантам - Google, Youtube, Facebook и Instagram, в котором отметил, что перед Единым днем голосования в России, 7 сентября, когда объявляется "день тишины", а также в сам день выборов, 8 сентября, недопустимо публиковать политическую рекламу. В заявлении было отмечено, что в случае если на ресурсах, которые управляются данными компаниями, появится политическая реклама, то Россия это расценит как иностранное вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам", - напомнил член ОП Александр Малькевич. "И что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора", - заявил он.

"Кому-то нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны?" - задал он риторический вопрос.

"Что касается "Гугла". Я думаю, что на самом деле многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точно влияют на человека, делающего выбор. Когда это влияет, я уверен, что это надо рассматривать как вмешательство во внутренние дела", - сказал журналистам Николай Булаев. Он напомнил, что "в какой-то стране" Россию обвиняли в попытках вмешательства в выборы. "То что желание вмешаться в наши дела сейчас оттачивается, какие-то инструменты и механизмы продолжают совершенствоваться в преддверии 2021 года, а уж тем более - 2024-го, в этом ни у кого сомнений нет", - считает он. "Но такова жизнь, есть желание выразить отношение к России таким образом", - добавил зампред ЦИК. Он также отметил, что располагает большим количеством недостоверных сообщений о нарушениях на выборах 8 сентября. "Фейковых новостей у меня море, готов читать", - сказал Булаев.

Весь "мусор" - на доску антипочета

В ЦИКе пообещали вывести дезинформаторов на чистую воду. "Мы по итогам сделаем такую доску антипочета: всех лгунов и дезинформаторов будем вешать (на доску) пофамильно, по организациям и так далее. Всех, кто нам помог выявить те или иные нарушения, - на доску почета, будем благодарить", - сказала Элла Памфилова. Она призвала избиркомы оперативно реагировать на дезинформацию относительно выборов и сообщать в ЦИК.

В этом году возможностью сервиса "Мобильный избиратель" воспользовались около 460 тысяч граждан России, проживающих в 36 регионах

По мнению зампреда ЦИК Николая Булаева, ноги у таких новостей растут издалека. "Собирают мусор по всей России, а куда его отправляют - это вопрос", - сказал он в ходе видеоконференции с главой избиркома Республики Алтай Дмитрием Степановым. Тот пожаловался на сообщения из телеграм-канала о недопуске наблюдателя на участок. При ближайшем рассмотрении оказалось, что наблюдатель - не наблюдатель, а помощник одного из кандидатов.

По словам Степанова, голосование в регионе проходит спокойно, несмотря на попытки мнимых наблюдателей найти нарушения даже там, где их нет. "Голос" был вынужден написать, что обстановка на участках спокойная и даже праздничная", - сообщил глава избиркома.

Необычные гости

День выборов в Центризбиркоме, как правило, не обходится без сюрпризов. В прошлые годы журналисты и эксперты имели возможность пообщаться, например, с космонавтами, находящимися на МКС.

В этом году необычный гость стал сюрпризом даже для членов Центризбиркома. В ходе видеоконференции с избиркомом Вологодской области в эфир вышел... Дед Мороз!

"Я уже прошел по нескольким избирательным участкам, все проверил: урны стоят, бюллетени разложены по стопкам, КЭГи (комплексы для электронного голосования. - Прим. "РГ") подключены. Остался один шаг, - сказал зимний волшебник. - Сегодня очень важный день для всей страны: вы выбираете свое будущее и будущее ваших детей".

Дед Мороз признался, что всегда очень переживает за мальчишек и девчонок. "И поэтому я обращаюсь к вам, мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети: не оставайтесь в стороне, приходите на избирательные участки и сделайте свой выбор", - сказал он. Учтет ли он участие в голосовании при раздаче новогодних подарков, волшебный дед не сказал.

Дед Мороз был не единственным гостем инфоцентра ЦИК в воскресенье. В середине дня туда прибыли участники международной конференции, посвященной цифровизации избирательного процесса. Центризбирком проводил ее 6-8 сентября при содействии правительства Москвы. За эти дни представители 42 стран - главы государственных избирательных комиссий и представители международных организаций - ознакомились со всеми новинками российских выборов и остались под большим впечатлением.

На брифинге в инфоцентре ЦИК они говорили о важности обмена опытом и развития цифровых технологий для реализации избирательных прав и повышения доверия к выборам.

Новые технологии и хорошее техническое оснащение большинства избирательных комиссий делают подсчет голосов все более оперативным. В ЦИКе рассчитывают получить данные по всем без малого шести тысячам кампаний уже к утру по московскому времени. В понедельник комиссия соберется для подведения предварительных результатов дополнительных выборов в Госдуму, голосования за кандидатов в губернаторы и депутатов региональных законодательных собраний.