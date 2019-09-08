Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

Новости

На Сахалине загорелось здание с избирательным участком 05:36
В Великобритании министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit 05:33
ДВФУ создаст инновационный научно-технологический центр 05:28
В Китае 28 человек пострадали в результате землетрясения 05:19
В подтопленном Комсомольске перенесли два избирательных участка 04:50
Свыше 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана "Дориан" 04:39
Тайфун в Приморье оставил без электроснабжения 24 тысячи человек 03:52
На Сахалине открылся центр общественного наблюдения за выборами 03:42
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта 03:33
В России начался единый день голосования 03:05
Косачев: Договороспособность Киева стала выше 03:04
Глава бундестага предостерег от саботажа "Северного потока - 2" 02:50
В Ливии офис нефтяной корпорации подвергся вооруженному ограблению 02:17
Нурмагомедов: Мой следующий соперник? Стейк и бургер! 01:42
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open 01:27
ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа 01:24
Стало известно имя следующего соперника Нурмагомедова 01:04
Девочка из России утонула в бассейне на Кипре 00:39
Порошенко решил примазаться к популярности Зеленского после обмена пленными 07.09.2019
Первый канал покажет финал US Open Медведев - Надаль 07.09.2019
На ВДНХ дали фейерверк по случаю Дня Москвы 07.09.2019
Путин и Назарбаев пообедали в Кремле 07.09.2019
Актриса Зоуи Дешанель подала на развод с продюсером Печеником 07.09.2019
Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина 07.09.2019
Вышел новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая" 07.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

Текст: Георгий Панин
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым. Он вошел в осень в достаточно стабильном состоянии. Это хороший сигнал и для экономики, и для населения. Но что дальше?

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Названы два фактора, которые приведут доллар к 68 рублям

В начале осени Банк России снизил ключевую ставку до семи процентов и подтвердил выбор в пользу осторожного и последовательного подхода к реализации денежно-кредитной политики. Это значит, что, наблюдая за поведением инфляции и отмечая сокращение ее давления, регулятор все-таки оставляет за собой возможность для снижения ключевой ставки до конца года еще на 25 базисных пунктов.

Однако, если это и случится, то такое монетарное решение мы увидим, вероятно, только на декабрьском заседании. Чуть позже будет видно, что инвесторы уже учли такой сценарий как базовый в рублевых котировках.

Внешний фон осенью будет беспокоить участников рынка ровно так же, как и обычно. В фокусе внимания находятся решения Федеральной резервной системы США, английский Brexit, возможное стимулирование Европейским Центробанком своей экономики и торговые споры между США и Китаем. Новости и важные подробности обычно не заставляют себя долго ждать.

Европейский ЦБ 12 сентября огласит свое решение по процентной ставке, оно может стать поворотным в судьбе евро. Участники рынка ожидают, что впервые с 2016 года ЕЦБ решится снизить базовую процентную ставку, находящуюся в настоящее время на нулевом уровне, и объявит о мерах по стимулированию экономического роста в еврозоне.

Фото: AP Photo/Andy Wong
В ФРС оценили потери мировой экономики из-за торговой войны США и Китая

А замедление темпов роста экономики в ведущих странах ЕС уже налицо. Торговые войны и ожидание жесткого Брекзита устойчиво давят на евро, единая валюта с января по начало сентября 2019 года уже подешевела к доллару с 1,154 до 1,096. Угрожающий евро парад планет из стрессовых событий могут сделать единую валюту предателем всех инвесторов.

Санкционная тема локально утихла. Постоянно возникающие попытки американских конгрессменов обратить внимание Дональда Трампа на Россию, наказать ее за что-нибудь санкционными ограничениями не приводят к какому-либо результату. Пока в этом плане все довольно спокойно, поэтому угроз рублю с этой стороны не видно.

Теперь - очередь нефти. К концу первой недели сентября баррель Brent "болтался" около 60 долларов, но волатильность у сырьевых цен высокая из-за дисбаланса в спросе и предложении черного золота в мире. США продолжают качать нефть большими объемами, но Россия в сентябре, например, анонсировала снижение суточной добычи для коррекции своих показателей. И пока баррель Brent держится в пределах 55-65 долларов, рубль будет спокоен.

Осенью Минфин РФ вряд ли захочет предложить рынку что-то совершенно неожиданное и потрясающее из ОФЗ - деньги есть, а продавать долг любой ценой не хочется. В то же время, нельзя не признать, что спрос на ОФЗ есть, он неплохой, и это поддерживает позиции рубля.

Фото: EPA/TANNEN MAURY
Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

Что касается инфляции внутри страны, то в сентябре на будет ниже за счет сезонных факторов - овощи сейчас дешевле, чем в среднем по году, отсюда и позитив. Но это очень кратковременная история, и уже в октябре мы, с большой долей вероятности, увидим новую волну инфляционного оживления. А чем активнее инфляция и ее рост, тем больше давления на стоимость рубля.

В общем и целом, ожидания на осень по валютам следующие: доллар будет торговаться в диапазоне 64,5-68 рублей. Планку в 69 он может коснуться, если обострится геополитика или в цене просядет нефть. Выше 70 рублей американская валюта вряд ли заберется.

Евро с высокой вероятностью мы увидим в пределах 71-75 рублей. Здесь подвижность больше, потому что в Европе все еще слишком много проблем, а решать их даже не начали. При реализации умеренно стрессового сценария евро просядет до отметок 68-71 рубль.

Стоит ли "ловить" какой-то суперкомфортный курс иностранной валюты для того, чтобы купить доллары или евро для сбережений? На пике роста цены, понятное дело, покупать не имеет смысла, но, когда рынок спокоен, проблем с покупкой быть не должно.

Экономика Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России начался единый день голосования
Косачев: Договороспособность Киева стала выше
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть