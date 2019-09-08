Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари":

Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым. Он вошел в осень в достаточно стабильном состоянии. Это хороший сигнал и для экономики, и для населения. Но что дальше?

В начале осени Банк России снизил ключевую ставку до семи процентов и подтвердил выбор в пользу осторожного и последовательного подхода к реализации денежно-кредитной политики. Это значит, что, наблюдая за поведением инфляции и отмечая сокращение ее давления, регулятор все-таки оставляет за собой возможность для снижения ключевой ставки до конца года еще на 25 базисных пунктов.

Однако, если это и случится, то такое монетарное решение мы увидим, вероятно, только на декабрьском заседании. Чуть позже будет видно, что инвесторы уже учли такой сценарий как базовый в рублевых котировках.

Внешний фон осенью будет беспокоить участников рынка ровно так же, как и обычно. В фокусе внимания находятся решения Федеральной резервной системы США, английский Brexit, возможное стимулирование Европейским Центробанком своей экономики и торговые споры между США и Китаем. Новости и важные подробности обычно не заставляют себя долго ждать.

Европейский ЦБ 12 сентября огласит свое решение по процентной ставке, оно может стать поворотным в судьбе евро. Участники рынка ожидают, что впервые с 2016 года ЕЦБ решится снизить базовую процентную ставку, находящуюся в настоящее время на нулевом уровне, и объявит о мерах по стимулированию экономического роста в еврозоне.

А замедление темпов роста экономики в ведущих странах ЕС уже налицо. Торговые войны и ожидание жесткого Брекзита устойчиво давят на евро, единая валюта с января по начало сентября 2019 года уже подешевела к доллару с 1,154 до 1,096. Угрожающий евро парад планет из стрессовых событий могут сделать единую валюту предателем всех инвесторов.

Санкционная тема локально утихла. Постоянно возникающие попытки американских конгрессменов обратить внимание Дональда Трампа на Россию, наказать ее за что-нибудь санкционными ограничениями не приводят к какому-либо результату. Пока в этом плане все довольно спокойно, поэтому угроз рублю с этой стороны не видно.

Теперь - очередь нефти. К концу первой недели сентября баррель Brent "болтался" около 60 долларов, но волатильность у сырьевых цен высокая из-за дисбаланса в спросе и предложении черного золота в мире. США продолжают качать нефть большими объемами, но Россия в сентябре, например, анонсировала снижение суточной добычи для коррекции своих показателей. И пока баррель Brent держится в пределах 55-65 долларов, рубль будет спокоен.

Осенью Минфин РФ вряд ли захочет предложить рынку что-то совершенно неожиданное и потрясающее из ОФЗ - деньги есть, а продавать долг любой ценой не хочется. В то же время, нельзя не признать, что спрос на ОФЗ есть, он неплохой, и это поддерживает позиции рубля.

Что касается инфляции внутри страны, то в сентябре на будет ниже за счет сезонных факторов - овощи сейчас дешевле, чем в среднем по году, отсюда и позитив. Но это очень кратковременная история, и уже в октябре мы, с большой долей вероятности, увидим новую волну инфляционного оживления. А чем активнее инфляция и ее рост, тем больше давления на стоимость рубля.

В общем и целом, ожидания на осень по валютам следующие: доллар будет торговаться в диапазоне 64,5-68 рублей. Планку в 69 он может коснуться, если обострится геополитика или в цене просядет нефть. Выше 70 рублей американская валюта вряд ли заберется.

Евро с высокой вероятностью мы увидим в пределах 71-75 рублей. Здесь подвижность больше, потому что в Европе все еще слишком много проблем, а решать их даже не начали. При реализации умеренно стрессового сценария евро просядет до отметок 68-71 рубль.

Стоит ли "ловить" какой-то суперкомфортный курс иностранной валюты для того, чтобы купить доллары или евро для сбережений? На пике роста цены, понятное дело, покупать не имеет смысла, но, когда рынок спокоен, проблем с покупкой быть не должно.