Дизайн "под старину" отлично совмещается с новыми технологиями, а новый мобильник не обязательно должен иметь сенсорный экран - достаточно обычных кнопок. В этом производители современной техники и электроники пытаются убедить посетителей выставки IFA 2019, которая открылась в Берлине.

При входе на выставку посетителей встречает гигантское панно, составленное из телевизоров LG, каждый из которых показывает свою часть общей картинки. Фото: EPA

Кассетный плеер на Android

Плеер Sony Walkman 40 Anniversary Edition. Фото: Sony

Компания Sony оригинально отметила юбилей своего легендарного плеера Walkman, которому в 2019 году исполнилось ни много ни мало сорок лет. В честь знаменательного события был выпущен компактный медиапроигрыватель, внешне максимально напоминающий кассетный плеер тех времен. Японцы постарались сделать его как можно более похожим на популярный девайс 40-летней давности - даже облачили в специальный чехол с окошком, через которое видно аудиокассету.

На самом деле, конечно же, никакой кассеты внутри нет и быть не может - ее изображение выводится на экран с диагональю 3,6 дюйма, причем выглядит это весьма правдоподобно. Сам экран сенсорный и может отображать, конечно, не только кассеты - на него можно выводить список песен, переключаться между треками, искать композиции и так далее.

"Старинный" плеер работает на Android, поддерживает подключение к Wi-Fi и работает без перерыва до 26 часов в режиме воспроизведения музыки - гораздо дольше, чем его кассетный прародитель. Что касается стоимости, то в Австралии, где в декабре начнутся продажи новинки, она составит 600 австралийских долларов, или около 27 тысяч рублей.

Никакой кассеты внутри нет и быть не может - ее изображение выводится на экран с диагональю 3,6 дюйма, причем выглядит это весьма правдоподобно

Кстати говоря, даже новый смартфон Xperia 5, представленный одновременно с "цифровым кассетником" Walkman, имеет дизайн, который Sony старательно не меняет уже на протяжении многих лет. Никаких экспериментов с формой, никаких скругленных углов - только прямые линии, только блестящий корпус, раскраской напоминающий эмалированную поверхность. Эта приверженность традициям заслуживает уважения, но обходится дорого - смартфон будет продаваться по цене около 60 тысяч рублей.

Кнопки, а не экран

Телефон Nokia 2720 Flip. Фото: Nokia

В Nokia тоже не сидят сложа руки и регулярно выпускают переработанные и переосмысленные версии популярных моделей кнопочных телефонов, ставших в свое время настоящими хитами. Сыграть на ностальгии покупателей было решено и в этом году - свет увидела кнопочная "раскладушка" Nokia 2720 Flip. От предшественницы в новинке остался лишь дизайн, начинка же стала совершенно иной.

Если оригинальная Nokia 2720 не имела выхода в интернет, то обновленная модель может подключаться к сетям 4G. В старенькой "раскладушке" был только MP3-плеер - в новой есть ассистент Google, понимающий голосовые команды, и приложения WhatsApp и Facebook.

Еще в компании решили отдать дань уважения легендарной модели Nokia 3310, который по праву считается одним из прочнейших телефонов в истории, и выпустили защищенный аппарат Nokia 800 Tough. Он позиционируется как устройство для путешественников-экстремалов и людей рабочих профессий. Наличие кнопок не мешает ему работать с Facebook и WhatsApp, а прорезиненный корпус спасает от ударов и попадания воды и пыли. Кроме того, модель может работать в широком диапазоне температур, выживая и на холоде, и в жару.

Nokia 2720 поступит в продажу по цене 89 евро, или около 6500 рублей, Nokia 800 Tough обойдется в 109 евро, или примерно 8000 рублей.

Большой телевизор для большого дома

Телевизор Sharp 120’’ 8K. Фото: Sharp

Впрочем, не всем удается хорошо задевать ностальгические струны потенциальных покупателей. Например, компания Sharp решила впечатлить всех самым большим в мире телевизором с диагональю 120 дюймов и разрешением 8K. Это 7680 пикселей по горизонтали и 4320 пикселей по вертикали, если кому-то интересны подробности. Панель получилась высокой - ростом с человека, даже если не брать в расчет подставку.

Вряд ли это решение подойдет для обычной квартиры - смотреть на такое гигантское изображение будет комфортно разве что метров с семи, поэтому жители малогабаритных квартир, скорее всего, предпочтут что-то поскромнее.

Сколько будет стоить подобный продукт, в Sharp пока не говорят. Не исключено, что заплатить за 120-дюймовый телевизор придется примерно столько же, сколько за вышеупомянутую малогабаритную квартиру.

Стирка по фотографии

Стиральная машина Candy Rapid’O. Фото: Candy

Казалось бы, что может быть проще, чем закинуть одежду в стиральную машину, закрыть дверцу, насыпать порошок и включить программу стирки? В компании Candy решили упростить даже этот процесс и представили стиральную машину с технологией Snap & Wash.

Работает это следующим образом. Нужно выложить испачканную одежду горкой на пол возле стиральной машины, сфотографировать на камеру смартфона и загрузить в фирменное приложение. После этого искусственный интеллект самостоятельно подберет подходящую программу стирки. Конечно, довольно сложно поверить, что по фотографии белья можно определить тип ткани и вес, но в компании утверждают, что проблем с этим не будет. К тому же система работает только с режимами быстрой стирки, которых у машинки целых девять. Так что в любом случае сильно одежда пострадать не должна - даже если машина вдруг ошибется.

Заряди меня

Компьютер Lenovo IdeaCentre A540. Фото: Lenovo

Чем может удивить пользователя обычный компьютер? Невиданной скоростью работы? Экраном с шикарной цветопередачей? Это все в прошлом. Теперь, когда каждый второй смартфон имеет беспроводную зарядку, компьютер должен уметь зарядить мобильный аппарат новым способом.

Новинка от китайской компании Lenovo, настольный компьютер под названием IdeaCentre, оснащен встроенной в подставку зарядной станцией для любого смартфона, поддерживающего стандарт беспроводной зарядки Qi. Это может быть и Samsung, и Xiaomi, и Huawei, и Apple - в общем, практически любой современный мобильный аппарат (за исключением моделей с кнопочной клавиатурой).

Из подставки, где расположена аппаратная начинка, выходит изгибающийся держатель для монитора, который может иметь диагональ 24 или 27 дюймов - на выбор покупателя. Важная деталь для любителей приватности - расположенная над экраном камера закрывается специальной шторкой, чтобы никто не мог "подглядывать" (известны случаи, когда хакеры удаленно подключались к компьютеру и могли захватывать изображение с камеры). Таких ухищрений с каждым годом будет становиться все больше - никто не хочет стать объектом изучения со стороны виртуальных злоумышленников.