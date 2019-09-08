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08.09.2019 20:42
Рубрика: Спорт

Пилот "Феррари" Леклер выиграл Гран-при Италии

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Luca Bruno Фото: AP Photo/Luca Bruno
Фото: AP Photo/Luca Bruno

Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал победителем этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" в Италии.

Ранее Леклер выиграл соревнования в Бельгии, впервые в карьере став лучшим на этапе "королевских гонок". Пилоты "Феррари" не могли победить в Италии с 2010 года.
Квят останется в "Торо Россо" до конца сезона

На второй строчке финишировал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, а тройку лидеров замкнул его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Что касается россиянина Даниила Квята, выступающего за "Торо Россо", то он не сумел завершить гонку из-за технических проблем. Стартовал Квят на 12-й позиции, а на момент схода занимал шестое место.

Добавим, что в общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон. В активе британца 284 очка. Далее идут Боттас (221) и представитель "Ред Булла" Макс Ферстаппен (185). Квят же занимает здесь десятое место (33 очка).

Спорт Формула-1
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