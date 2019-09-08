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08.09.2019 20:58
Рубрика: Культура

Приключение русскоязычного театра за границей

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
Когда на дворе тихо (а иногда громко) бушевала советская власть, я работал в лучшей, как мне кажется, на тот момент газете страны: "Комсомольская правда". И там была такая рубрика "Возвращаясь к напечатанному". Нынче такой рубрики практически нигде нет: то ли на напечатанное уж вовсе перестали реагировать, то ли авторам возвращаться к напечатанному неохота.

А мне охота. Возвращаюсь. В начале лета я рассказал об удивительном, с моей точки зрения, явлении: III Международном фестивале "Мир русского театра", который организует журнал "Театрал". Это, правда, невероятно, если вдуматься: в зарубежных странах находятся люди, создающие театры, играющие на русском языке. Где они находят деньги? Где они находят актеров?

И вот на прошлой неделе в Москве случился первый фестиваль "Театральный МОСТ: Берлин - Москва", на который привезли три лучших спектакля "Мира русского театра".

Фото: Ксения Бубенец\ пресс-служба Театра Олега Табакова
9 сентября Театр Олега Табакова открывает новый сезон

У нас принято чиновников от культуры больше ругать, чем хвалить. И я, грешным делом, тоже так периодически делаю. Но тут - реверанс и благодарность департаменту культуры города Москвы: он откликнулся на идею и помог. Замечу тем не менее, что самому фестивалю, который должен пройти в будущем году в одной из европейских стран, ни департамент культуры Москвы, ни Министерство культуры России не помогают, что мне представляется странным, поскольку жизнь наших соотечественников за рубежом нам не может быть безразлична, а русский театр играет в этой жизни очень даже заметную, я бы сказал, поддерживающую роль.

Спектакли проходили на Симоновской сцене театра Вахтангова и на сцене театра МОСТ, за что тоже поклон. Но главный поклон, конечно, журналу "Театрал" и его главному редактору Валерию Якову, который все это придумал и организовал.

Только одержимые, если угодно - безумные люди могут чего-то добиться в искусстве

Сейчас - про скепсис. Потому что он витает в воздухе, и глупо делать вид, будто его нет. Скепсис вздыхает: "Вот приехали русскоязычные театры из-за бугра. Понятно, что они там выполняют миссию, несут русскую культуру. А вот мне, московскому зрителю, весьма и весьма избалованному бог знает чем, - это может быть интересно?"

Я, конечно, за всех скептически настроенных зрителей отвечать не могу - нет у меня таких полномочий. Но мне было очень интересно.

Фестиваль открылся спектаклям израильского театра ZERO "Женщина в песках" по знаменитому роману Кобо Абэ. Спектаклю 17 (!!!) лет. Его играют и поставили создатели театра Марина Белявцева и Олег Родовильский.

Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском
Театр на Васильевском объявил планы на новый сезон

Шел себе по пустыне ученый, изучающий насекомых. И попал в яму, где живет одинокая женщина. И она не хочет его отпускать - и потому, что одинокая, и потому, что вдвоем с мужчиной легче жить. Казалось бы, очевидно, что между этими людьми должна возникнуть любовь. В спектакле возникает нелюбовь. Как сыграть нелюбовь, которая возникла между мужчиной и женщиной? Это, доложу я вам, - задача.

Белявцева и Родовильский - муж и жена. На пресс-конференции после спектакля Олег взял Марину за руку да так до конца пресс-конференции и держал. В жизни им любовь играть не надо - зачем играть то, что есть? Тем сложнее, думаю, было на сцене жить в других обстоятельствах, влезать в шкуру других людей. "Женщина в песках" - история про самое главное: про любовь и свободу; про то, как одно невозможно без другого; про мужчину и женщину и про то, что они могут дать и взять друг от друга.

Восемнадцать лет живет театр ZERO в Израиле. Тридцать (!!!) спектаклей в репертуаре. И еще молодежная студия есть.

Руководитель польского театра "ОК" Жанна Герасимова рассказывала про то, как тяжело им жить в Польше. Она не жаловалась - просто констатировала: артисты почти всегда играют бесплатно, и все делается бесплатно. Но театр живет!

"ОК" привез спектакль "Ласточка" - абсолютно оригинальное, очень красивое прочтение прозы Ивана Тургенева. Светлана Бутская вплела в ткань спектакля старославянские песни аж XII века. Представляете? Получилось зрелище абсолютно оригинальное.

А вот скажите мне, уважаемые читатели, знаете ли вы, что русскоязычный театр играет в городе Нью-Йорке на Бродвее? Я вот тоже не знал, а на фестивале выяснялось: есть такой театр! Называется "Диалог". Создала его Ирина Волкович, которая работала в Центральной публичной библиотеке Нью-Йорка. И вот эта самая библиотека поддержала идею русского литературного театра!

Для человека, понимающего что и зачем он делает, препятствий в жизни нет

Привезли спектакль "Поверх барьеров". Внимание! Из Нью-Йорка к нам приехала постановка, рассказывающая о судьбе Бориса Пастернака, о его любви, точнее - о его любовях. Звучит музыка великих композиторов, звучат великие стихи... Насколько мне известно, в Москве нет спектаклей об этом великом поэте. Получите - из Нью-Йорка.

Мне кажется, главная черта творческого человека - одержимость. Только одержимые, если угодно - безумные люди могут чего-то добиться в искусстве, а частности - в театре.

Люди, которые пропагандируют русское искусство за рубежом, совершенно не выглядят несчастными. Они выглядят как творцы, четко понимающие, что и зачем они делают. Для меня они - пример того, что для человека, понимающего что и зачем он делает, препятствий в жизни нет. Фестиваль "Театральный МОСТ: Берлин - Москва" для них, мне кажется, не экзамен - все экзамены они давно сдали. Но радость показать то, что они делают, московскому зрителю.

Для меня это тоже была радость встречи с подлинным театральным искусством. Спасибо.

Культура Театр Драматический театр Колонка Андрея Максимова
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