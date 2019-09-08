Мария Ласицкене победила в финале "Бриллиантовой лиги"

Новости

В Москве подсчитывают голоса электронных избирателей 21:14
Врио главы Сахалина лидирует после обработки больше 90% протоколов 21:10
В Курганской, Оренбургской и Челябинской областях лидируют врио губернаторов 21:04
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам 20:58
Выбран район Москвы, в котором голоса пересчитают вручную 20:57
Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе 20:55
В Забайкалье посчитано две трети голосов, лидирует Осипов 20:46
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях 20:32
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести 20:26
Врио главы Республики Алтай лидирует на выборах губернатора 20:23
ФК "Ростов" в товарищеском матче разгромил сборную "Сирии" 20:20
Выборы в Мосгордуму завершены 20:14
Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным 20:11
В Шереметьево Boeing экстренно прервал вылет 20:08
Мурманчанин переплыл Кольский залив за 14 минут 37 секунд 20:07
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале 19:56
Глава Мосгоризбиркома дал прогноз по явке 19:46
Явка на выборах в парламент КБР достигла почти 60 процентов 19:40
Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Венома 2" 19:39
Престарелый самурай: выбираем подержанный Toyota Land Cruiser Prado 120 19:30
Горбунов: Явка на выборах в Мосгордуму превысила 17% 19:21
Явка на онлайн-выборах в Мосгордуму приблизилась к 100 процентам 19:20
Мосгоризбирком: Явка на электронном голосовании достигла 87,7% 19:14
Наблюдатели назвали эксперимент с электронным голосованием успешным 19:06
Комиссия Госдумы обсудит с Google данные о вмешательстве в выборы 18:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 21:12
Рубрика: Спорт

Всегда на высоте

Мария Ласицкене победила в финале "Бриллиантовой лиги"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
Сильнейший в мире мастер женских прыжков в высоту Мария Ласицкене одержала очередную громкую победу. Наша спортсменка стала лучшей в финале ежегодной коммерческой "Бриллиантовой лиги", проводимой под эгидой Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). На соревнованиях в бельгийском Брюсселе Ласицкене показала результат 1 м 99 см.
Мария Ласицкене уже несколько сезонов подряд побеждает практически на всех стартах, в которых принимает участие. Фото: РИА Новости Мария Ласицкене уже несколько сезонов подряд побеждает практически на всех стартах, в которых принимает участие. Фото: РИА Новости
Мария Ласицкене уже несколько сезонов подряд побеждает практически на всех стартах, в которых принимает участие. Фото: РИА Новости

"Бриллиантовая лига" сезона-2019 включала в себя 14 турниров в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Зачетными были 32 дисциплины - по 16 у мужчин и женщин. Ласицкене, которая в связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) уже четвертый сезон подряд выступает в статусе "нейтрального атлета", выиграла все старты "Бриллиантовой лиги" со своим участием. Майский этап в столице Катара Дохе россиянка пропустила, благодаря чему своим шансом победить в отсутствие мирового лидера воспользовалась украинка Ярослава Могучих. Ну а затем началась выигрышная серия нашей примы.

Фото: Reuters
Мария Ласицкене рассказала, почему нельзя привыкнуть выступать без флага

Ласицкене побеждала в Стокгольме (Швеция), Осло (Норвегия), Стэнфорде (США), Лозанне (Швейцария), Монако и вот в минувшие выходные в Брюсселе.

На "Мемориале Ван Дамма", названном так вовсе не в честь знаменитого актера, а посвященном памяти бельгийского бегуна на средние дистанции, дважды серебряного призера Олимпиады-1976 в Монреале Иво Ван Дамма, Ласицкене шесть раз подряд преодолевала планку на различной высоте с первой же попытки, начиная с 1 м 85 см и до 1 м 99 см. Уже в статусе досрочной победительницы соревнований россиянка трижды штурмовала рубеж 2 м 04 см, но безуспешно. Второе место с результатом 1 м 97 см заняла украинка Юлия Левченко.

Теперь в послужном списке Марии четыре титула победительницы "Бриллиантовой лиги" и суммарно 24 выигранных этапа. Это лучшее достижение среди всех высотников мира.

Из других событий в секторах брюссельского стадиона отметим острую борьбу в женских прыжках с шестом. Наша Анжелика Сидорова и гречанка Катерина Стефаниди остановились на высоте 4 м 83 см, не сумев преодолеть следующий рубеж 4 м 88 см. Поскольку россиянка затратила на свой итоговый результат больше попыток, то на высшую ступень пьедестала взошла спортсменка из Эллады.

В мужском барьерном беге на 110 метров Сергей Шубенков финишировал третьим (13,33 сек.), пропустив вперед испанца Орландо Ортегу (13,22) и представителя Ямайки Роналда Леви (13,31).

Впереди у сильнейших мастеров "королевы спорта" со всех континентов уже 17-й по счету чемпионат мира. Он состоится в Дохе (Катар) с 28 сентября по 6 октября. Интересно, что никогда турниры такого ранга не проводились столь поздно, но это вызвано погодными условиями. Летом и ранней осенью в Катаре слишком жарко.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Ядерные бомбы США оказались с дефектом
В Ингушетии избрали главу республики