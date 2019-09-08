Мария Ласицкене победила в финале "Бриллиантовой лиги"

Сильнейший в мире мастер женских прыжков в высоту Мария Ласицкене одержала очередную громкую победу. Наша спортсменка стала лучшей в финале ежегодной коммерческой "Бриллиантовой лиги", проводимой под эгидой Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). На соревнованиях в бельгийском Брюсселе Ласицкене показала результат 1 м 99 см.

Мария Ласицкене уже несколько сезонов подряд побеждает практически на всех стартах, в которых принимает участие. Фото: РИА Новости

"Бриллиантовая лига" сезона-2019 включала в себя 14 турниров в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Зачетными были 32 дисциплины - по 16 у мужчин и женщин. Ласицкене, которая в связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) уже четвертый сезон подряд выступает в статусе "нейтрального атлета", выиграла все старты "Бриллиантовой лиги" со своим участием. Майский этап в столице Катара Дохе россиянка пропустила, благодаря чему своим шансом победить в отсутствие мирового лидера воспользовалась украинка Ярослава Могучих. Ну а затем началась выигрышная серия нашей примы.

Ласицкене побеждала в Стокгольме (Швеция), Осло (Норвегия), Стэнфорде (США), Лозанне (Швейцария), Монако и вот в минувшие выходные в Брюсселе.

На "Мемориале Ван Дамма", названном так вовсе не в честь знаменитого актера, а посвященном памяти бельгийского бегуна на средние дистанции, дважды серебряного призера Олимпиады-1976 в Монреале Иво Ван Дамма, Ласицкене шесть раз подряд преодолевала планку на различной высоте с первой же попытки, начиная с 1 м 85 см и до 1 м 99 см. Уже в статусе досрочной победительницы соревнований россиянка трижды штурмовала рубеж 2 м 04 см, но безуспешно. Второе место с результатом 1 м 97 см заняла украинка Юлия Левченко.

Теперь в послужном списке Марии четыре титула победительницы "Бриллиантовой лиги" и суммарно 24 выигранных этапа. Это лучшее достижение среди всех высотников мира.

Из других событий в секторах брюссельского стадиона отметим острую борьбу в женских прыжках с шестом. Наша Анжелика Сидорова и гречанка Катерина Стефаниди остановились на высоте 4 м 83 см, не сумев преодолеть следующий рубеж 4 м 88 см. Поскольку россиянка затратила на свой итоговый результат больше попыток, то на высшую ступень пьедестала взошла спортсменка из Эллады.

В мужском барьерном беге на 110 метров Сергей Шубенков финишировал третьим (13,33 сек.), пропустив вперед испанца Орландо Ортегу (13,22) и представителя Ямайки Роналда Леви (13,31).

Впереди у сильнейших мастеров "королевы спорта" со всех континентов уже 17-й по счету чемпионат мира. Он состоится в Дохе (Катар) с 28 сентября по 6 октября. Интересно, что никогда турниры такого ранга не проводились столь поздно, но это вызвано погодными условиями. Летом и ранней осенью в Катаре слишком жарко.