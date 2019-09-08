Матвиенко напомнила Зеленскому о Минских соглашениях

Россия, как и все мировое сообщество, ждет от украинского президента Владимира Зеленского шаги по выполнению Минских соглашений. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Украина должна перейти к конкретным шагам по выполнению Минских соглашений, подчеркнула глава верхней палаты в ходе поездки в Санкт-Петербург.

- У господина Зеленского вся полнота власти, у него все рычаги в руках, - напомнила она. - Конечно, и украинцы, и Россия, да и все мировое сообщество ждут конкретных действий, конкретных шагов, в первую очередь, по прекращению обстрелов Донецка и Луганска.

Матвиенко напомнила, что в Минских соглашениях прописана четкая дорожная карта завершения внутриукраинского конфликта.

- Это снятие экономической блокады, потому что жители Луганска и Донецка живут в тяжелейших экономических условиях. Мы надеемся, что эти ожидания оправдаются, - добавила политик.

Матвиенко также призвала освободить и вернуть на родину граждан самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые находятся в тюрьмах Украины "без вины, без суда".