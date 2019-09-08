МЧС увеличило зарплаты пожарных вдвое

МЧС России вдвое увеличило зарплату сотрудников федеральной противопожарной службы. В министерстве отчитались о выполнении поручения президента.

О том, сколько конкретно будет получать каждый пожарный, сказать невозможно, поскольку у каждого своя ситуация и с выслугой, и с условиями службы. Например, когда стали разбираться с зарплатами тех пожарных, которые пожаловались президенту на "прямой линии", то выяснилось, что в номинальном выражении зарплата была низкой, но работали они не ежедневно.

В регионах есть также сотрудники, которые работают сутки через двое, то есть фактически только треть месяца, а оставшееся время могут подрабатывать еще где-то.

Но в любом случае зарплата должна быть выше, и теперь она таковой станет. Хотя надо будет еще смотреть, как заработает на местах это "зарплатное правило", поскольку оно касается голого оклада без доплат. Важно, чтобы сохранились различные доплаты и премии. Пока же по подсчетам средняя зарплата составит 24 тысячи рублей.

Известно, что увеличение суммы выплат для пожарных не последнее. К 2020 году средняя зарплата должна составить примерно 32 тысячи рублей.