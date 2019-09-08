Москвичи приходят на участки, заранее определившись с кандидатом

Большинство москвичей, участвующих в выборах депутатов Мосгордумы, приходят на избирательные участки с твёрдым пониманием, за кого они отдадут свой голос. В этом убедился корреспондент "РГ", понаблюдав за работой двух избирательных участков №155 и 142 в Тверском районе столицы.

Участок №155 находится в Вадковском переулке в детском центре творчества - уже во дворе избирателей приглашают на мастер-классы по рисованию, в которых увлечённо участвуют дети, а также предлагают купить мороженое, выпечку и другие угощения.

Председатель УИК №155 Юлия Лившиц говорит, что голосование на участке проходит без проблем, только сетует на невысокую явку. "За первые три часа работы участка проголосовало чуть больше 60 человек, это примерно 2,5 процента избирателей, - рассказала Лившиц "РГ". - Но мы ждём оживления вечером, когда люди будут возвращаться с дач".

Из новшеств на 155 участке - новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Председатель УИК объясняет, что они более современные и быстрее работают, считывая бюллетени без всяких задержек. Избиратели на участке в основном сразу подходят к столам для получения бюллетеня и не задерживаются у информационных досок с информацией о кандидатах.

"Я хожу практически на все выборы, поскольку у меня такая позиция - надо проголосовать, а потом спрашивать с власти, - рассказал "РГ" пенсионер Сергей Караваев. - А если ты не выбирал, то с кого спрашивать? С кандидатом я определился заранее, никаких сомнений не было".

Впрочем, есть и те, кто все же задерживается у досок с фотографиями и данными кандидатов. В 44-м округе, к которому относится 155 участок, на кресло депутата Мосгордумы претендуют четверо кандидатов, и двое из них имеют высокие шансы на победу.

"Всегда хожу на выборы, чтобы они состоялись - поскольку если никто не проголосует, то что это за выборы? - задается вопросом москвичка Елена Степанова. - При этом за кого именно буду голосовать, я по дороге в участок не знала. Пришла, прочитала информацию о кандидатах и приняла решение. Критерии у меня есть - смотрю на образование, семейное положение и, конечно, партию, которая выдвинула кандидата".

На участке №142 ситуация схожая - большинство избирателей берут бюллетень и сразу проходят к КОИБам, хотя хватает и тех, кто изучает данные кандидатов. Председатель УИК №142 Андрей Силинский рассказал "РГ", что к 14 часам проголосовало почти 270 человек. "Это чуть меньше 10 процентов избирателей. Мы думаем, что к вечеру людей станет больше и явка вырастет", - сказал он.