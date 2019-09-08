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Единый день голосования
08.09.2019 18:35
Рубрика: Власть

МВД: Треть сообщений о правонарушениях на выборах не подтвердилась

Текст: Галина Мисливская
МВД оперативно ведет проверку поступающих сигналов о правонарушениях в ходе Единого дня голосования, материалы будут переданы в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Об этом рассказал в воскресенье в информационном центре ЦИК первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник Александр Горовой.

По его словам, на 17:00 по московскому времени в органы внутренних дел поступило 315 сообщений "о происшествиях либо преступлениях с точки зрения заявителя", все они зарегистрированы. Однако к компетенции МВД не относятся 2/3 обращений.

По нарушениям избирательного законодательства есть 4 субъекта права - помимо МВД, это избиркомы, прокуратура и Следственный комитет. Полиция, по словам Горового, оперативно обработает всю поступающую информацию и передаст ее соответствующим субъектам права.

Фото: iStock
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Первый замглавы МВД также сообщил, что в трети случаев информация о правонарушениях не подтвердилась. Остальные в основном касаются нарушений прав наблюдателей и агитации в день выборов. "С учетом опыта могут сказать, что эти нарушения не повлияют на итоги голосования на конкретных участках. Но вся моя информация до закрытия участков носит предварительный характер", - сказал Александр Горовой.

Он также рассказал о ходе голосования в изоляторах, где находятся подозреваемые и отбывающие административный арест. Всего по стране таких граждан порядка 10 тысяч, им всем была предоставлена возможность реализовать свое избирательное право вне помещений для голосования. Этой возможностью воспользовались порядка 27% граждан в изоляторах.

Оперативная обстановка в целом по стране контролируется, с учетом среднесуточного уровня преступности по выходным дням зафиксировано на треть меньше правонарушений. На всех почти 49 тысячах избирательных участков работают более 131 тысячи сотрудников органов внутренних дел и более 12 тысяч росгвардейцев. К охране порядка привлечены более 14,5 сотрудников ЧОПов и других предприятий "с особыми уставными задачами", рассказал Александр Горовой.

Власть Работа власти Госуправление Правительство МВД Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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