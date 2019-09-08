На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков

На карте нарушений движения "Голос" отображается большое количество фейков, заявили в Общественной палате РФ, которая ведет свой мониторинг выборов в регионах. Так, не нашли подтверждений большинство сообщений о нарушениях на выборах в Санкт-Петербурге, где 8 сентября избираются губернатор и депутаты муниципальных советов.

"Мы проверили целый ряд таких сообщений, которые, как оказалось, не соответствуют истине", - заявил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

По его словам, одно из первых псевдонарушений было связано с Сахалином. "В сообщении говорилось, что не было видеотрансляции на избирательных участках, хотя в действительности видеотрансляция была, она шла в наш ситуационный центр общественного наблюдения ОП РФ. Я как только увидел это сообщение, сразу с ними связался, сказал, что мы видим видеозапись и фотографии того, как происходит видеонаблюдение", - рассказал Григорьев.

Общественный мониторинг Единого дня голосования ведет ситуационный центр по наблюдению за выборами, который работает в Общественной палате. Волонтеры - операторы кол-центра - в оперативном режиме проверяют сигналы о поступающих из регионов нарушениях, в том числе те, которые отображаются на карте нарушений "Голоса".

Еще одна ситуация была связана с координатором от самого "Голоса", который был задержан полицией. В материале "Голоса" утверждалось, что это связано с его работой в качестве наблюдателя, однако "это также абсолютно не соответствовало истине", заявляют в Общественной палате.

"Мы нашли свидетеля, связались с ним, - рассказывает Максим Григорьев. - Выяснили, что координатор "Голоса" пытался прорваться в управу района Дорогомилово (там находился участковый избирательный участок) и отказался предъявить документы охраннику, нецензурно выражался. Есть свидетели того, как он ударил этого охранника, есть видеозапись. Оттолкнув охранника, он ударил другого члена избирательной комиссии, пробежал на избирательный участок, после чего охранник, естественно, вызвал вневедомственную охрану. Только после всего этого координатор от "Голоса" был задержан полицией".

Много фейков появляется о выборах в Санкт-Петербурге.

Так, на карте нарушений появилась "информация" об организации подвоза избирателей для карусельного голосования - в качестве доказательства была опубликована видеозапись с приездом микроавтобуса с людьми к УИК №53. После проверки выяснилось, что к участку привезли хор, а само видео было специально обрезано.

Ряд сообщений на так называемой "карте нарушений" вообще были продублированы со старых выборов - так, практически слово в слово повторяется пост пятилетней давности о "давлении начальства на избирателей" в Центральном районе Санкт-Петербурга.

На выборах в селе Усола в республике Марий Эл, если верить "Голосу", опять не пустили наблюдателя для выездного голосования на дому и опять - от "Справедливой России". Причем на том же самом участке № 225. Зеркальный повтор в сентябре 2019 года сообщения о нарушении говорит о том, что и в сентябре 2014 года, когда сообщение появилось впервые, оно было фейковым.

Кроме того, на карте "Голоса" сообщалось, что "на УИКе №325 голосуют военнослужащие, им выдают бюллетени для муниципального голосования, по которому они голосовать не должны". При этом, согласно сведениям с официального сайта ЦИК России, УИК № 325 в Санкт-Петербурге вообще отсутствует.

И таких искажений картины выборов - масса.

"Политика есть политика: во всех странах, где проходят выборы, есть определенные категории людей, которые хотят добиться власти с использованием различных "серых" технологий, поэтому появлению вбросов, откровенной дезинформации удивляться сильно не стоит", - комментирует профессор Высшей школы экономики, член Совета при президенте по правам человека Леонид Поляков, которого цитирует ТАСС.

"Я сегодня побывал на пяти участках в Приморском районе Петербурга, везде все по закону. Я беседовал с членами комиссий, наблюдателями - на 14:25 мск нет ни одного замечания, которое соответствует тому, что сейчас вбрасывается, я не увидел и не услышал. Наоборот, вижу только вполне нормальную картину", - добавил он.