Названа явка на выборах в московских СИЗО

Явка на избирательных участках, открытых в столичных следственных изоляторах, составила 99%. Об этом сообщил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

По его словам, в СИЗО открыто восемь участков. В списки там включено 84 человека, из них 83 избирателя сделали свой выбор, один от голосования отказался.

"Там присутствуют журналисты, наблюдатели, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в городе Москве. Нарушений не выявлено", - подчеркнул Реут.

Голосуют на выборах и те, кто находится под домашним арестом. Пожелали отдать свой голос 269 таких избирателей, 43 из них уже проголосовали.