Названы полезные свойства водки

Водка способна облегчить симптомы распространенного недуга, который относится к так называемым "болезням современности". Однако речь не идет о приеме этого крепкого алкогольного напитка внутрь.

Как сообщает "МедикФорум", водка может использоваться для компрессов при остеохондрозе. Такие компрессы избавляют от боли, поскольку прогревают пораженный участок и снимают отеки. Также в публикации приводится рецепт действенного водочного компресса: водка с медом наносится на больное место и накрывается целлофаном и теплыми платками или шарфами. Рекомендуемое время использования компресса - два часа.

Отмечается, что проблемы с остеохондрозом может испытывать каждый третий человек. Это заболевание способны вызвать малоподвижный образ жизни и сидячая работа, травмы и даже неправильная поза во время сна.

Кстати, неправильное питание, курение и употребление алкоголя лишь усугубляют ситуацию. Так что использовать водку не для компрессов не рекомендуется.