Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на заседании правительства сделал оговорку, назвав нынешнего главу кабинета министров Великобритании Бориса Джонсона, Борисом Ельциным.

"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - такими словами начал свое выступление Нетаньяху.

Однако советники быстро его поправили, а израильский премьер с улыбкой заявил, что на самом деле проверял, внимательно ли его слушают.

О курьезном моменте рассказал на своей страничке в Twitter местный журналист, обозреватель газеты "Maariv" Янер Козин.