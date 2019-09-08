Известен состав сборной Росси на чемпионат мира по велошоссе, который состоится с 22 по 29 сентября в графстве Йоркшир (Великобритания).

За нашу национальную команду на дорогах Туманного Альбиона выступят: Павел Сиваков, Александр Евтушенко, Александр Власов, Степан Курьянов, Дмитрий Страхов, Сергей Чернецкий; Елизавета Ошуркова, Анастасия Чурсина, Мария Новолодская.

Самый известный из перечисленных велогонщиков - Сиваков. Он выступает за элитную британскую профессиональную команду Team Ineos (бывшая Team Sky). В послужном списке 22-летнего россиянина уже достаточно побед, отметим и его девятое место в генеральной классификации престижной супермногодневки "Джиро д Италия" 2019 года.

На предстоящем ЧМ в Англии у взрослых будет разыграно пять комплектов наград.