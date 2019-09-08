Общественники нашли поддельный сайт, посвященный выборам в Мосгордуму

Поддельный сайт с призывом голосовать за одних кандидатов Московской городской думы и не голосовать за других, а также с информацией о якобы готовящихся нарушениях на выборах в столице обнаружили представители Общественной палаты РФ.

"Кто-то сделал непонятный сайт, но точь-в-точь как у мэрии и публикует там одни негативные новости", - сообщил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, здесь не обошлось без помощи известных западных интернет-компаний, в частности - Google, которая активно "продвигает" сомнительный сайт. А между тем, напоминает Малькевич, еще накануне выборов Роскомнадзор направил владельцам хостингов и соцсетей предупреждение о том, что в день тишины, предшествующий выборам, равно как и в день самих выборов, публикация политической рекламы недопустима.

"И что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора. Кому-то еще нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны?" - пишет общественник.

В настоящее время поддельный сайт заблокирован.