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08.09.2019 01:36
Рубрика: Спорт

Определились семь из восьми четвертьфиналистов на ЧМ-2019

Текст: Илья Соболев (Фошань)
По итогам очередного игрового дня на чемпионате мира по баскетболу в Китае определились уже семь из восьми участников 1/4 финала турнира.
Фото: AP Photo/Ng Han Guan Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Фото: AP Photo/Ng Han Guan

К досрочно квалифицировавшимся в плей-офф Аргентине, Польше, Испании и Сербии сегодня присоединились команды США, Франции и Австралии.

Сборная РФ по баскетболу потеряла шансы на выход в четвертьфинал ЧМ-2019

Американцы, выступающие на втором этапе в группе "К", в ключевом матче обыграли греков - 69:53. Интересно, что в последней четверти у греческой команды ни одной минуты не сыграл один из ее лидеров Яннис Адетокумбо, который был лучшим в составе своей сборной и в этом матче, набрав 15 очков и сделав 13 подборов. Наставник греков Танасис Скуртополос объяснил это решение желанием приберечь игрока для последней игры в группе. К началу четвертой 10-минутки сборная Греции уступала сопернику 17 очков.

Австралия первой на баскетбольном ЧМ взяла путевку в Токио-2020

С четырьмя победами (с учетом результатов первого группового раунда) США гарантировали себе место в плей-офф. А вот на вторую путевку из квартета "К" шансы не потеряли все три оставшиеся команды. На данный момент у сборных Чехии и Бразилии по три победы и одному поражению, а греки замыкают таблицу с двумя победами и двумя поражениями. Но надежду выйти в плей-офф сохраняют и они. Для этого в заключительном туре американцы должны обыграть Бразилию, а Греция одолеть Чехию с разницей не меньше 12 очков.

А вот в группе "L" дуэт команд, пробившийся в четвертьфинал, уже определен. Ими стали Австралия и Франция. Первая справилась с Доминиканской Республикой - 82:76, а французы одолели Литву - 78:75. Причем не обошлось без скандала. В концовке судьи не увидели нарушения со стороны французской сборной, которое повлияло на итоговый счет. При этом рефери даже не стали просматривать спорный момент. В итоге, Литва подала протест на счет. Ответ Международной федерации баскетбола будет известен в воскресенье.

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