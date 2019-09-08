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08.09.2019 00:53
Рубрика: Спорт

Сборная Литвы подала протест на результат матча с Францией на ЧМ-2019

Текст: Илья Соболев ( Фошань)
Очередной игровой день чемпионата мира по баскетболу в Китае ознаменовался грандиозным скандалом. В группе "L" на втором этапе турнира Литва уступила Франции 75:78 и потеряла теоретические шансы на выход в четвертьфинал. Литовская баскетбольная федерация опротестовала этот результат.
Сборная РФ по баскетболу потеряла шансы на выход в четвертьфинал ЧМ-2019

Причина - эпизод, произошедший за 30 секунд до конца четвертой четверти. При счете 74:76 литовский центровой Йонас Валанчюнас получил право пробить два штрафных броска. Первый из них оказался точным, а вот со второй попытки Валанчюнас промазал. Пока мяч оставался на дужке, его попытался смахнуть француз Руди Гобер, но перед этим он коснулся кольца, что делать категорически запрещено. Явное нарушение правил, по итогам которого судьи должны были засчитать очко в пользу Литвы, а Франции выписать технический фол. Но арбитры, работавшие на игре, не стали даже просматривать спорный эпизод, а прибалтийская команда так и не отыгралась.

Фото: РИА Новости
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"Спасибо за этот вопрос. Тут не нужно каких-то особенных умственных способностей: просто поставьте на матч европейских сборных европейских судей. Но это вопрос к ФИБА. Почему вы спрашиваете у меня? В прошлой игре с Австралией мы играли в регби, а сегодня нам вообще нельзя было бороться. Что за ерунда? Тут нет никакой логики. Это не баскетбол. Здесь не требуется много ума. Просто будь честным. Сходи и посмотри, что произошло на площадке. Наши парни провели два месяца без семей. Они достойны уважения. А вот кто-то совсем не уважает игру!", - прокомментировал работу судей наставник сборной Литвы Дайнюс Адомайтис.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Добавим, что он далеко не первый, кто выступил с критикой судейства на ЧМ-2019. В частности, о неудовлетворительной работе арбитров высказывались российские игроки, после чего наша сборная даже получила предупреждение.

Что касается литовцев, в понедельник им предстоит провести матч с Доминиканской Республикой, который уже не будет ничего решать. Если только ФИБА не примет какое-то решение по итогам поданного протеста. А пока из группы "L" место в плей-офф себе гарантировали сборные Франции и Австралии, которым предстоит очная встреча.

Спорт Баскетбол
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