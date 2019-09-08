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08.09.2019 14:07
Рубрика: В мире

Отказавшаяся выступать в России Катамадзе призналась в любви к россиянам

Текст: Юрий Когалов

Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся выступать с концертами в России, призналась в любви к своим российским поклонникам. Об этом она заявила в эфире украинского телеканала "1+1", комментируя свое решение, принятое пару месяцев назад.

По ее словам, отказ выступать на российской сцене - "очень тонкая, деликатная, сверхважная для нее тема". При этом она не скрывает, что ее музыкальная карьера напрямую зависит от отношений между Россией и Грузией. "И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России", - отметила певица.

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Напомним, в конце июня Катамадзе написала в соцсетях о том, что больше не будет приезжать с выступлениями в Россию, и ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня было последним. "Я сказала это на концерте и хочу сказать вам - это было последнее мое выступление в России!" - заявила Катамадзе. Впоследствии этот пост был удален. Некоторые посчитали это рекламным ходом.

Это решение было принято на фоне обострения отношений между двумя странами. В середине июня в Тбилиси начались волнения, вызванные участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом", российский лидер Владимир Путин принял решение о запрете прямого авиасообщения между двумя странами, что привело к сокращению турпотока в Грузию.

В мире экс-СССР Грузия Отношения России и Грузии
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