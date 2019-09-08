Памфилова: Голосование завершено, серьезных нарушений не зафиксировано

Выборы прошли без серьезных нарушений, ни на одном избирательном участке в России голосование не признано недействительным, заявила глава ЦИК Элла Памфилова после закрытия всех участков.

В девять часов вечера по московскому времени голосование в регионах России завершилось везде.

"Все, закрылись последние участки в Калининградской области, где проходили муниципальные выборы в ряде городских округов", - объявила Элла Памфилова в информационном центре Центризбиркома.

Комиссии приступили к подсчету голосов.

По имеющимся у ЦИК данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным.

"Это говорит о том, что пока мы серьезных нарушений, которые ставили бы под сомнение волеизъявление избирателей, не зафиксировали. По крайней мере, мы ничего пока не знаем о таких случаях", - заявила Памфилова.

Глава ЦИК обратилась к коллегам в регионах с просьбой контролировать процесс подсчета голосов.

"Предупреждаю - обязательно должны все наблюдатели присутствовать при подсчете голосов, видеокамеры должны работать, должно быть все видно, понятно, открыто, скрывать нечего. Надеюсь, что никаких нарушений на этом этапе не будет", - сказала Памфилова, напомнив председателям местных комиссий о том, что они несут за это личную ответственность.