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Единый день голосования
08.09.2019 21:27
Рубрика: Власть

Памфилова: Голосование завершено, серьезных нарушений не зафиксировано

Текст: Юрий Политов
Выборы прошли без серьезных нарушений, ни на одном избирательном участке в России голосование не признано недействительным, заявила глава ЦИК Элла Памфилова после закрытия всех участков.

В девять часов вечера по московскому времени голосование в регионах России завершилось везде.

"Все, закрылись последние участки в Калининградской области, где проходили муниципальные выборы в ряде городских округов", - объявила Элла Памфилова в информационном центре Центризбиркома.

Комиссии приступили к подсчету голосов.

Фото: Игорь Иванко/Агентство городских новостей "Москва"
Как прошел Единый день голосования в России

По имеющимся у ЦИК данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным.

"Это говорит о том, что пока мы серьезных нарушений, которые ставили бы под сомнение волеизъявление избирателей, не зафиксировали. По крайней мере, мы ничего пока не знаем о таких случаях", - заявила Памфилова.

Глава ЦИК обратилась к коллегам в регионах с просьбой контролировать процесс подсчета голосов.

"Предупреждаю - обязательно должны все наблюдатели присутствовать при подсчете голосов, видеокамеры должны работать, должно быть все видно, понятно, открыто, скрывать нечего. Надеюсь, что никаких нарушений на этом этапе не будет", - сказала Памфилова, напомнив председателям местных комиссий о том, что они несут за это личную ответственность.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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