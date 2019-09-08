Памфилова: В сравнении с прошлым годом нынешняя активность избирателей выше на 1,5 процента

Активность избирателей выше, чем в прошлом году. Средняя явка по стране по данным на 18.00 составила 33,75%. В выборах на цифровых участках в Москве приняли участие 68,2% граждан от числа написавших заявление, а в дистанционном голосовании - 92,3%. Цифры привела глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"Если говорить об активности избирателей, то по состоянию на 18.00 средняя явка по выборам в органы государственной власти и в административных центрах субъектов РФ составила 33,75% процента", - сообщила Памфилова.

Она уточнила, что к 20.00 итоговая явка может чуть измениться. В сравнении с прошлым годом нынешняя активность избирателей выше на 1,5 процента.

Максимальная явка зафиксирована на муниципальных выборах в городе Магасе (Ингушетия) - там на участки пришли 73,5% от общего числа избирателей.

А самая низкая - 15,08% - на выборах в Благовещенске, административном центре Амурской области.

На цифровых участках в Москве явка составила 68,2% - столько граждан пришло от числа тех, кто заранее записался в списки избирателей именно здесь.

"О, какая явочка!" - оценила глава ЦИК.

"Вот что значит мотивированный избиратель, который не поленился написать заявление, зарегистрироваться на цифровом участке, прийти и проголосовать", - похвалила гражданскую позицию Элла Памфилова.

Во втором эксперименте - дистанционном голосовании на выборах в Мосгордуму в трех округах - приняли участие 92,3% от заявленного числа желающих.

"Люди могли выбрать - проголосовать традиционном методом или поучаствовать в этом эксперименте. Хочу сказать спасибо, что они рискнули. Спасибо, что помогли нам провести этот эксперимент, чтобы понять, есть у него будущее или нет", - прокомментировала глава ЦИК.