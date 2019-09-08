"Проект Косово" утрачивает поддержку в мире

Все очевиднее уже становится то, что американский проект по созданию независимого Косова оказался несостоятельным и почти провалился. Подтверждением этого тезиса служат и последние события, вызвавшие негодование в Приштине, в частности, заявление президента Чехии Милоша Земана накануне визита в Сербию о том, что Прага вполне может отозвать признание самопровозглашенной республики.

"Не исключаю, что в один прекрасный день это (отзыв признания Косово) произойдет. В конце концов, военные преступники не должны управлять ни одним государством в Европе", - цитирует слова чешского лидера местный портал "Искра".

Кроме того, 5 сентября на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене российский постпред Александр Лукашевич констатировал, что растет число стран, отозвавших признание независимости края. "Все более очевидным становится, что квазигосударственное образование в Косове оказалось несостоятельным. Неслучайно растет количество стран, отозвавших признание так называемой независимости", - отметил он. "За время так называемой независимости ни одно из правительств не проработало полный срок своего мандата. Бесславная участь досрочной отставки постигла и кабинет "коалиции пистолетов" во главе с бывшими полевыми командирами "освободительной армии Косова", - указал дипломат. - Вряд ли предстоящие 6 октября выборы в парламент будут способствовать приходу во власть более ответственных деятелей".

Напомним, что в конце августа африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косова. До этого аналогичные действия предприняли Папуа-Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау и др. Кроме того, против признания Косова последовательно выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Греция, Израиль и Испания. По данным зампреда Демократической партии Косово Энвера Ходжая, в обозримой перспективе еще 10 государств могут отозвать свое признание. При этом, как сказал глава МИД Сербии Ивица Дачич, в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова, до 96 (в настоящее время, по версии Сербии, их уже менее 100), провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию.

Между тем, следует учитывать, что в сентябре Вашингтон намерен выдвинуть новую инициативу по Косово. "С сентября, когда США начнет продвижение своих инициатив, которые я ожидаю, их позиция будет однозначной, но, естественно, не будет легкой для нас никоим образом", - рассказал президент Сербии Александр Вучич. При этом политик подчеркнул, что больше верит "Дональду Трампу и его советнику по национальной безопасности Джону Болтону, чем многим людям в государственном департаменте".

Эксперты сходятся во мнении, что американцы вряд ли предложат что-то новое: скорее всего, речь вновь пойдет о какой-либо форме "разграничения" территорий между Белградом и Приштиной. Именно этот вопрос, судя по всему, зондировали в Белграде 6 сентября сенаторы из США Рон Джонсон и Крис Мерфи в ходе переговоров с Александром Вучичием. По итогам встречи сербский лидер заявил, что Сербия ожидает отмены пошлин на ввоз товаров в Косово и хочет достичь компромиссного решения, в результате которого не должно получиться так, что сербская сторона не получит ничего. "Это должен быть договор, согласно которому обе стороны одинаково теряют, но и получают одинаково", - подчеркнул он.

Почему США стремятся закрыть косовский вопрос? Ответ очевиден - это позволило бы Вашингтону ускорить процесс евроатлантической интеграции Сербии. Именно об этом предупреждают иерархи Сербской православной церкви, в частности, епископ Зворничко-Тузланский СПЦ Фотий, который обратил внимание на то, что православные народы являются препятствием на пути экспансии Запада на Восток. "Мешали мы Наполеону, мешали и Гитлеру и многим другим, кто шел на Россию, а аналогичный сценарий разворачивается и на данном этапе, - цитирует слова владыки агентство СРНА. - Сейчас соотношение сил в мире таково, что позволяет Западу сплотиться и попытаться в очередной раз достигнуть цели - прорваться на Восток, а мы находимся на их пути, и из-за этого мы уже много раз страдали". Священнослужитель указал, что сербский народ всегда был близок к русскому: по вере, культуре, письменности, а, прежде всего, по какому-то особому отношению к справедливости в жизни. Именно это всегда позволяет сербам смотреть на русских как на братьев, добавляет он.