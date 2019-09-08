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08.09.2019 15:29
Рубрика: В мире

Пушилин: Ожидается запуск ж/д сообщения между ДНР и Россией

Текст: Алексей Чуриков

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что уже в ближайшее время может быть запущено железнодорожное сообщение между ДНР и крупнейшими городами России, в частности, Москвой и Санкт-Петербургом.

Как передает Донецкое агентство новостей, это заявление Пушилин сделал в ходе встречи с рабочей и студенческой молодежью на образовательной площадке общественного движения "Донецкая республика".

Руководитель ДНР отметил, что сейчас рассматриваются планы по запуску поездов и в другие российские города.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
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"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом", - цитирует слова Пушилина агентство.

Кроме того, он уточнил, что система (курсирования поездов) прорабатывается, и выразил надежду, что желающие смогут ей воспользоваться "в самое ближайшее время".

Агентство уточняет, что ранее также обсуждалась возможность установления прямого железнодорожного сообщения с российским городом Таганрог силами республиканского предприятия "Донецкая железная дорога".

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