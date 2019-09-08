Новости

Спикер Донского парламента прокомментировал ход выборов в регионе 18:14
Избирательные участки на Урале закрылись 18:10
В Совфеде обсудят попытки вмешательства в сентябрьские выборы 17:54
Стал известен состав двух четвертьфинальных пар ЧМ-2019 по баскетболу 17:50
Матвиенко: Необходимо противостоять попыткам переписать историю 17:46
Матвиенко напомнила Зеленскому о Минских соглашениях 17:43
Новый глава Ингушетии отправил в отставку правительство республики 17:32
Александр Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья 17:26
В Общественной палате заявили о вмешательстве Google и Facebook в выборы 17:20
Эксперты: Слухи о нарушениях на выборах в Петербурге - это фейки 17:14
В Крыму оценили протест МИД Украины против выборов на полуострове 17:14
74% зарегистрированных проголосовали на дистанционных выборах в Чертаново 17:13
Москвич, назвавший себя гражданином СССР, устроил скандал на участке 17:04
Врио главы Сахалина сохраняет лидерство после обработки 62,11% протоколов 17:03
Европу восхитила организация выборов в Мосгордуму 16:54
Георгий Гахария официально стал премьер-министром Грузии 16:47
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму 16:45
Гидрометцентр: На юге России ожидаются дожди и смерчи на море 16:42
Названа явка на выборах в московских СИЗО 16:40
На Вологодчине возбудили дело против матери пропавшей двухлетней девочки 16:29
В Мурманской области проголосовали более 24 процентов избирателей 16:28
Под Волгоградом три человека погибли в лобовом ДТП 16:24
Горбунов: Явка на выборы в Мосгордуму достигла 12,35 процента 16:22
Явка на электронных выборах в Москве превысила 70 процентов 16:20
За выборами в Курской области следят более 3 тысяч наблюдателей 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 17:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

74% зарегистрированных проголосовали на дистанционных выборах в Чертаново

Текст: Екатерина Левина

На дистанционных электронных выборах в Мосгордуму проголосовало уже 74% избирателей от числа зарегистрировавшихся в тридцатом округе, передает корреспондент "РГ" с участка дистанционного электронного голосования в Южном Чертаново. 

Москвич, назвавший себя гражданином СССР, устроил скандал на участке

Всего для участия в электоральном эксперименте в тридцатом округе зарегистрировалось 2744 человека - жители Центрального и Южного Чертаново. Из них свой голос дистанционно уже отдали 2028 избирателей. Высокая активность наблюдалась в утреннее время, когда в час голосовало примерно по 500 человек. Второй всплеск зафиксирован после 14:00 - свой голос за час отдали порядка 600 избирателей. 

"После утреннего сбоя система была полностью восстановлена. Голоса граждан не были потеряны. Сейчас голосование продолжается в штатном режиме", - сообщил "РГ" представитель столичного департамента информационных технологий, следящий за ходом дистанционного голосования в Чертаново. 

В основном жители района легко справляются с дистанционным голосованием. Однако у некоторых возникают проблемы с получением подтверждающего СМС от операторов при верификации на mos.ru

"Мы в ручном режиме взаимодействуем с операторами, если абоненту не приходит СМС. Практически во всех случаях проблему удается оперативно решить, и подтверждающий код приходит избирателю", - рассказали в ведомстве. 

Европу восхитила организация выборов в Мосгордуму

В Чертаново, так же как и на остальных дистанционных участках, установлено шесть принтеров. Первые два распечатывают анонимизированный номер голосующего, еще два - зашифрованный голос, состоящий из множества букв и цифр. Соотнести их никак нельзя, как и определить кто и за кого проголосовал. Расшифровать бюллетень можно будет только после 20:00, когда будут соединены воедино семь ключей шифрования. После этого станет ясно, за кого именно отданы голоса, при этом имена и фамилии голосующих по-прежнему останутся тайной. В два оставшихся принтера как раз и будут опускаться расшифрованные бюллетени. 

Власть Работа власти Внутренняя политика Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
В Ингушетии избрали главу республики
Варшаву призвали к диалогу с Москвой