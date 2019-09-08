74% зарегистрированных проголосовали на дистанционных выборах в Чертаново

На дистанционных электронных выборах в Мосгордуму проголосовало уже 74% избирателей от числа зарегистрировавшихся в тридцатом округе, передает корреспондент "РГ" с участка дистанционного электронного голосования в Южном Чертаново.

Всего для участия в электоральном эксперименте в тридцатом округе зарегистрировалось 2744 человека - жители Центрального и Южного Чертаново. Из них свой голос дистанционно уже отдали 2028 избирателей. Высокая активность наблюдалась в утреннее время, когда в час голосовало примерно по 500 человек. Второй всплеск зафиксирован после 14:00 - свой голос за час отдали порядка 600 избирателей.

"После утреннего сбоя система была полностью восстановлена. Голоса граждан не были потеряны. Сейчас голосование продолжается в штатном режиме", - сообщил "РГ" представитель столичного департамента информационных технологий, следящий за ходом дистанционного голосования в Чертаново.

В основном жители района легко справляются с дистанционным голосованием. Однако у некоторых возникают проблемы с получением подтверждающего СМС от операторов при верификации на mos.ru.

"Мы в ручном режиме взаимодействуем с операторами, если абоненту не приходит СМС. Практически во всех случаях проблему удается оперативно решить, и подтверждающий код приходит избирателю", - рассказали в ведомстве.

В Чертаново, так же как и на остальных дистанционных участках, установлено шесть принтеров. Первые два распечатывают анонимизированный номер голосующего, еще два - зашифрованный голос, состоящий из множества букв и цифр. Соотнести их никак нельзя, как и определить кто и за кого проголосовал. Расшифровать бюллетень можно будет только после 20:00, когда будут соединены воедино семь ключей шифрования. После этого станет ясно, за кого именно отданы голоса, при этом имена и фамилии голосующих по-прежнему останутся тайной. В два оставшихся принтера как раз и будут опускаться расшифрованные бюллетени.