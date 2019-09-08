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08.09.2019 13:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дарья Меркулова, наблюдатель от ЛДПР: Нарушений в ходе выборов в Мосгордуму нет

Текст: Любовь Проценко

На избирательном участке N 587 по выборам в Мосгордуму, расположенном в школе N 1236 ( корпус 250) в Бутырском районе на северо-востоке столицы, к 13.00 проголосовало 10 процентов избирателей. Председатель участковой избирательной комиссии Юлия Цветкова так прокомментировала ход голосования: "Маловато, конечно, но на улице тепло, поэтому многие с утра еще наверное на даче. Надеемся, что к вечеру процентов 30 придет".

Фото: Кирилл Каллиников\ РИА Новости
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Впрочем, проценты для Юлии не главное. Важнее, что на участке все спокойно, никаких нарушений нет. Нет и замечаний у корпуса наблюдателей - а их здесь немало, 16 человек. Сидят вдоль стеночки и внимательно наблюдают за каждым входящим и всей процедурой голосования. Нарушить что-либо при таком количестве глаз практически невозможно. К тому же комплекс обработки избирательных бюллетеней стоит прямо в центре комнаты для голосования. Получил человек бюллетень, поставил в кабинке галочку и опустил в КОИБ. Где тут смухлюешь?

Точно так же все прозрачно устроено и на цифровом участке, расположенном здесь же, где могут впервые проголосовать за своих губернаторов и депутатов Госдумы жители 20 регионов. Для участия в этих выборах на участке N 587 зарегистрировались 89 человек, 16 из них с утра уже пришли. Свои наблюдатели есть и у региональных кандидатов. "Нарушений нет. Все организовано очень хорошо, избирателям не приходится стоять в очередях", - прокомментировала "РГ" наблюдатель от ЛДПР Дарья Меркулова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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