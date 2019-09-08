"День тишины" в Москве прошел без серьезных нарушений

В Мосгоризбиркоме рассказали, что день перед выборами в Мосгордуму прошел спокойно и без серьезных нарушений.
По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, в Северо-Восточном административном округе столицы задержали несколько граждан, раздававших агитационные листовки в пользу одного из кандидатов. Полиция составила административный протокол.
"Один из этих задержанных - господин Цукасов, который тоже должен был баллотироваться, но суд решение о его регистрации отменил. На него тоже составлен протокол", - пояснил Реут.
Выборы пока проходят без нарушений. Голосование продлится до 20:00.