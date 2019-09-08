ДИТ Москвы: Система электронного голосования на выборах в Мосгордуму работает в штатном режиме

Система электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу работает штатно, сообщили "РГ" в департаменте информационных технологий Москвы.

"В соответствии с требованиями информационной безопасности мы используем специальный аппаратный модуль: это оборудование, которое производит шифрование внутренних каналов связи. Сбой возник именно в нем. Это же оборудование использовалось на тестах, в ходе которых система работала штатно. Сейчас специалисты ДИТ вместе с производителем оборудования выясняют причины временного сбоя. Сейчас электронное голосование работает штатно, ни один голос не потерян", - рассказал замруководителя ведомства Артем Костырко.

Напомню: онлайн голосование проходит в трех экспериментальных избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Участие в нем смогут принять те пользователи, кто подал заявление и был включен в реестр электронных избирателей. Для участия в электронных выборах в Москве зарегистрировались 11,2 тысячи человек.