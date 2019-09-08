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08.09.2019 12:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ДИТ Москвы: Система электронного голосования на выборах в Мосгордуму работает в штатном режиме

Текст: Анна Полтавцева

Система электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу работает штатно, сообщили "РГ" в департаменте информационных технологий Москвы.

Фото: Максим Денисов\ mos.ru
Как проходит дистанционное голосование в Мосгордуму

"В соответствии с требованиями информационной безопасности мы используем специальный аппаратный модуль: это оборудование, которое производит шифрование внутренних каналов связи. Сбой возник именно в нем. Это же оборудование использовалось на тестах, в ходе которых система работала штатно. Сейчас специалисты ДИТ вместе с производителем оборудования выясняют причины временного сбоя. Сейчас электронное голосование работает штатно, ни один голос не потерян", - рассказал замруководителя ведомства Артем Костырко.

Напомню: онлайн голосование проходит в трех экспериментальных избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Участие в нем смогут принять те пользователи, кто подал заявление и был включен в реестр электронных избирателей. Для участия в электронных выборах в Москве зарегистрировались 11,2 тысячи человек.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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