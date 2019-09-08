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08.09.2019 13:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Эксперты объяснили рестарт электронных выборов в Мосгордуму

Текст: Сергей Бабкин

Систему электронного голосования на выборах Мосгордумы пришлось перезапустить из-за аппаратного сбоя оборудования на mos.ru. Об этом рассказал руководитель "Э-Штаба", председатель комиссии столичной ОП по технологиям "Умного города" Илья Массух.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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"Программное обеспечение работало и продолжает функционировать нормально, - подчеркнул Массух. - Голоса тех избирателей, которые уже заполнили бюллетени, сохранились. Специалисты просто перезапустили оборудование, и теперь все снова получили возможность голосовать онлайн". После рестарта проголосовать смогут и те, кто не успел заполнить бюллетень, но получил ошибочное сообщение об учтенном голосе. "Явка" на электронных выборах к обеду уже составила 45 процентов.

Существенных замечаний к ходу голосования у общественных наблюдателей пока нет. На одном участке вышел из строя КОИБ, но его уже исправили. На одном из участков женщине по ошибке выдали два бюллетеня, и она проголосовала дважды. На другом участке бюллетень выдали человеку, который не являлся избирателем. Гражданин также опустил его в урну. По обоим случаям Общественный штаб по наблюдению за выборами обратился в Мосгоризбирком с просьбой аннулировать голосование по этим двум урнам.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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