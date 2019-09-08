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08.09.2019 19:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Явка на онлайн-выборах в Мосгордуму приблизилась к 100 процентам

Текст: Сергей Бабкин

Активность участников электронных выборов Мосгордумы продолжает расти. За час до окончания голосования показатель достиг 90 процентов.

Как уточнил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, большинство получивших электронные бюллетени успешно проголосовали.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Наблюдатели по-прежнему констатируют, что серьезных нарушений нет. Есть отдельные случаи агитации в "день тишины", но агитки с дверей подъездов уже убрали. На одном из участков опечатали отдельную урну: есть подозрение, что одна женщина-избиратель проголосовала дважды.

Еще на одном участке от наблюдателей Общественной палаты поступило сообщение о возможном вбросе. Если оно подтвердится после пересчета бюллетеней, результаты на участке могут аннулировать.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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