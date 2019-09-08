За выборами в Курской области следят более 3 тысяч наблюдателей

В Курской области за ходом избирательного процесса на выборах различных уровней следят более трех тысяч наблюдателей. Как сообщила ТАСС председатель регионального избиркома Галина Заика, для них созданы комфортные условия для спокойной и качественной работы.

Кроме того, областной избирком озвучил данные о явке на выборы главы региона. На 12 часов здесь проголосовало более 15 процентов избирателей. Нарушений не зафиксировано.

- Избирательные комиссии обеспечивают законность проведения выборов главы Курской области. Созданы все условия, чтобы каждый имел возможность реализовать свое избирательное право и сделать свой выбор. Важно, чтобы голосование было честным, открытым, доступным, понятным для каждого избирателя, для всех участников изюирательного процесса, - рассказала руководитель избиркома Галина Заика.

Она напомнила, что участки будут открыты до 20 часов. Трансляция с размещенных в избирательных участках видеокамер ведется на портале "Наш выбор".

В пресс-службе УМВД по Курской области подтвердили, что правонарушений в ходе выборов не зарегистрировано.