К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%

Явка на электронное голосование на выборах Мосгордумы к 10.00 достигла почти 40 процентов. Об этом в соцсетях сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов.

Голосование в электронном виде проходит в трех экспериментальных избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Зарегистрировано более 11 тысяч "онлайн-избирателей".

Электронное голосование идет очень активно, каждые 15 минут явка растет примерно на 5 процентов.