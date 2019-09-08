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08.09.2019 10:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%

Текст: Сергей Бабкин

Явка на электронное голосование на выборах Мосгордумы к 10.00 достигла почти 40 процентов. Об этом в соцсетях сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов.

Фото: Максим Денисов\ mos.ru
Как проходит дистанционное голосование в Мосгордуму

Голосование в электронном виде проходит в трех экспериментальных избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Зарегистрировано более 11 тысяч "онлайн-избирателей".

Электронное голосование идет очень активно, каждые 15 минут явка растет примерно на 5 процентов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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