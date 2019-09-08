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08.09.2019 10:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Как проходит дистанционное голосование в Мосгордуму

Текст: Екатерина Левина
Дистанционное электронное голосование, которое проходит в столице впервые, вызвало огромный интерес у москвичей. Только за первый час участие в нем приняли 10 процентов избирателей, включенных в списки по проведению этого эксперимента. Об этом журналистам сообщили в Общественном штабе по наблюдению за голосованием на Берсеневской набережной.

Напомню, электронное голосование - технический и отчасти социальный эксперимент, впервые проводимый на выборах в Мосгордуму. Проголосовать на портале mos.ru могут жители трех избирательных округов: первого (Зеленоград), десятого (Северный, Лианозово, Бибирево) и тридцатого (Центральное и Южное Чертаново). За ходом электронных выборов наблюдает корреспондент "РГ".

Всего для участия в дистанционном голосовании зарегистрировались 11228 избирателей из трех округов. Еще в субботу их исключили из списков в участковых избирательных комиссиях, чтобы не допустить возможности "дубля".

На трех участках для дистанционного электронного голосования ведется мониторинг и подсчет голосов. В помещении для наблюдения установлено шесть специальных принтеров. Первые два распечатывают анонимизированный номер голосующего, еще два - зашифрованный голос, состоящий из множества букв и цифр. Соотнести их никак нельзя, как и определить, кто и за кого проголосовал. Расшифровать бюллетень можно будет только после 20.00 в воскресенье, когда разделенный на семь частей ключ соединят, по сути создав единый пароль. После этого станет ясно, за кого именно отданы голоса, при этом имена и фамилии голосующих по-прежнему останутся тайной. В два оставшихся принтера как раз и будут опускаться расшифрованные бюллетени.

Фото: Виталий Аньков\ РИА Новости
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О каком шифре идет речь? Это длинный случайным образом сгенерированный код, который еще в пятницу был разделен на семь частей. Части зашифрованного кода записали на флешкарты и передали хранителям - главе ЦИК Элле Памфиловой, председателю МГИК Валентину Горбунову, сопредседателю движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорию Мельконьянцу, председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, а также председателям трех экспериментальных УИКов.

Голосовать можно откуда угодно - из дома с компьютера или даже сидя на лавочке в парке с личного смартфона. Нужен только интернет и доступ к порталу mos.ru. Учетная запись при этом должна быть подтверждена.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"После того, как избиратель проголосует, специальная программа разорвет связь между ним и его голосом. Информация о количестве отданных за кандидатов голосов будет учитываться в обезличенном виде. Анонимность голосования, корректный учет голосов и сохранность данных гарантирует технология блокчейн", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на форуме цифровизации, состоявшемся в столице в канун выборов. Он добавил, что блокчейн уже используется в городе при проведении голосований на портале "Активный гражданин", а проследить, за кого избиратель отдал голос, невозможно, поскольку информация бюллетеня не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора.

Корреспондент "РГ" в настоящий момент находится на участке для дистанционного голосования по десятому избирательном округу, где видно, как со своих гаджетов голосуют жители Бибирево. Всего здесь к дистанционному голосованию допущено 4385 избирателей. К 10 часам утра проголосовало уже 39 процентов. Общая явка по трём округам на данный момент составляет 27%.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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