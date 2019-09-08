Международная арт-ярмарка Cosmoscow прошла в Москве в седьмой раз

В течение двух дней посетители Cosmoscow 2019 могли наблюдать, как на их глазах в Гостином дворе 140-метровый лабиринт, закручивающийся в спираль, расписывают облаченные в белые фартуки и вооруженные кистями художники.

Роспись "мурала" выглядела так, словно могучая кучка стрит-артистов занялась своим любимым делом в респектабельном пространстве международной арт-ярмарки. Правда, в роли стрит-артистов оказались известные современные художники - от Владимира Дубосарского до Павла Пепперштейна, от Ирины Кориной до Алисы Йоффе, от Гоши Острецова (которому и принадлежала идея большой художественной компанией расписать стену-ленту, оставив "автограф" потомкам) до группы "ЕлиКука"… Название проекта "Философия общего дела" отсылает вроде бы к теории Николая Федорова, мечтавшего воскресить мертвых. Но лихой хэппенинг, почти в дадаистском духе, поддержанный галерей ГУМ Red-line, мало напоминал торжественное воскрешение навеки уснувшего авангарда. При желании можно было, конечно, увидеть в спирали "разбегающиеся галактики", то бишь авторские миры. Или - метафору "раскрутки" художника. Но более всего холст двухметровой высоты, прикидывающийся стеной, вызывал в памяти бумажную ленту комиксов и знаменитую игру сюрреалистов "изысканный труп", когда каждый следующий автор продолжал текст, начатый предшественником "вслепую".

Легко, конечно, пошутить, процитировав одну из работ Кирилла Кто, представленных на ярмарке, "Смысл есть, но он спит". Но в данном случае уместнее будет лаконизм древних - Vita brevis, ars longa. Проект и впрямь получился "длинным" - 140 метров не шутка. А кроме того, "философия общего дела", как ни странно, именно то выражение, что довольно точно определяет дух Cosmoscow, московской международной арт-ярмарки, проходившей в Гостином дворе с 6 по 8 сентября.

Речь не только о той общности коммерческих интересов галеристов, работающих с современным искусством, которая побуждает их объединять ресурсы и регулярно сверять часы и цены на площадках, скажем, Арт Базеля и Арт Майями, Гонконга и Дубай, художественных ярмарках Вены и Лондона… И - да, уже седьмой раз - на Cosmoscow в Москве. Речь еще и о желании искать общие точки соприкосновения интересов галеристов, художников и музеев. Фонд современного искусства Cosmoscow не первый год дарит российским музеям работы молодых современных художников. Так, благодаря Фонду в Третьяковской галерее появились работы Андрея Кузькина, а в ГМИИ им. А.С. Пушкина - Таус Махачевой. Значение этого и для музеев, и для авторов трудно переоценить. В этом году музеем года, принимающим дар, на Cosmoscow выбран Московский музей современного искусства, отмечающий свое 20-летие.

Но это не единственный способ поддержки молодых художников Cosmoscow. Для них предназначена совместная премия Credit Suise и Cosmoscow (она дает возможность воспользоваться не только премиальной суммой в 3000 швейцарских франков, но и три месяца поработать в арт-резиденции в Берне) и грант Ruinart Art Patronat. В этом году героями-победителями стали Игорь Самолет и Мария Агуреева, показавшая перформанс на открытии ярмарки.

Наконец, представление некоммерческих проектов, созданных специально для Cosmoscow, - это шанс встретиться незнакомцам из разных "углов". Скажем, художникам, представленным на выставке ЦСИ "Заря" из Владивостока (она стала "институцией года"), с галеристами со всего света. Из Германии, Италии, из Аргентины или Таллина, не говоря уж про их московских или петербургских коллег.

А "художником года" Cosmoscow назвала в этом году дуэт "МишМаш". Название группы родилось из соединения имен Миши и Маши: архитектор Миша Лейкин и художница Маша Сумнина объединились вначале в семью, а потом и в арт-группу. Говорят, что название группы возникло благодаря ребенку, решившему поиграть с именами родителей. Игра случая, как выяснилось, может быть плодотворной. И МишМаш взяли случай (непредвиденную находку или оказию - в лице, допустим, ветра иль плесени) в соавторы. И вот уже из старого непроданного розового мыла отливается… маленькая копия Венеры Милосской и отправляется в чебуречную - натурально в качестве мыла. Проект "Краткая история искусств своими руками" впечатляет тонкостью замысла, юмором, отважным выходом искусства в гущу жизни и чебуречной… Чем не изящное противостояние замыленному взгляду?

Для Cosmoscow МишМаш подготовили пленительную "микроспективу", вписавшуюся в "ничейное" пространство на стыке галерей, в углах и на торцах стен или над ярмарочным "проспектом", где появилась растяжка с загадочным хэштэгом "#хидеизм"… Спрятанное противостояние хаосу жизни (задача аккурат для Аполлона) обретает масштаб домашний, уютный, но и наивно-возвышенный. Спичечные коробки, из которых клеились шкатулки для полезных гвоздиков, болтиков и прочих разностей, найденные в отцовском шкафу, становятся моделью "микрорайона". А в "Модулоре" метафора "человеческое измерение" становится мерой вещей. А заодно - способом диалога со старшим поколением концептуалистов.

67 галерей, 300 художников из 14 стран участвовали в международной арт-ярмарке современного искусства Cosmoscow 2019

Космос Cosmoscow представляет расширяющуюся вселенную. Тут итальянская галерея Giorgio Persano показывает серию "Смартфон" легендарного Микеланджело Пистолетто. Галерея Quimera из Буэнос-Айреса привезла антивоенный проект Хорхе Помара с выразительным названием "Улыбайся или умри". Лейблы корпораций, производящих оружие, кучковались тут на флагах разных стран под сенью знака доллара или/и в окружении смайликов. Керамический разноцветный маузер остался на стенде чуть ли не в гордом одиночестве - "калашниковы" оказались востребованы и тут. Среди специальных проектов - выставка "Белое солнце", представленная государством Катар и поддержанная Qatar Airways. Здесь можно было услышать марсианскую музыку "поющих песков" - в инсталляции Soundwalk Collective, и увидеть серию "Оазис" Данилы Ткаченко, созданную по заказу Национального музея Катара. А рядом - отличный проект Фонда русской шелкографии, где графика Михаила Рогинского, Леонида Сокова, Комара и Меламида из частной коллекции соседствовала с работами Павла Отдельнова, Татьяны Ян, Сергея Шеховцева и других художников. Тут же Викентий Нилин демонстрировал любопытствующим, как печатаются литографии.

Коммерческие итоги ярмарки подводятся, разумеется, после ее окончания. Но судя по столпотворению в Гостином дворе на выходных, галеристы в накладе не останутся.

Прямая речь

Елена Селина, XL Projects, член Экспертного совета Cosmoscow 2019

Cosmoscow - прежде всего, ярмарка. Конечно, она отражает какие-то тенденции развития искусства, но, безусловно, это коммерческое мероприятие, несмотря на все рамочные события некоммерческой программы.

На мой взгляд, арт-ярмарка Cosmoscow развивается, ставится профессиональнее, появляется больше международных участников. Скажем, впервые среди участников этого года - берлинская галерея Peres Projects, выступающая регулярно, например, на Art Basel.

Наша задача как галеристов - интегрировать российское современное искусство в международный контекст. В этом году с нами Саймон Рис, который возглавлял Музей современного искусства Новой Зеландии, отвечал за программы музея декоративно-прикладного и современного искусства МАК в Вене, был комиссаром павильона Литвы на Венецианском биеннале 2007 года. Он хорошо знает современное искусство Восточной Европы. В этом году ярмарка Cosmoscow пригласила его в качестве арт-директора.

Если судить по тому, как представлены российские галереи на ярмарке, то, как мне кажется, отечественные галеристы (а ярмарка - это прежде всего их дело) - повысили уровень. Не скрою, у меня - радостное чувство.

Хавьер Перес, Peres Projects (Берлин)

Мы первый раз работаем на этой выставке. Но я бывал в Москве прежде.

Цель нашего участия в ярмарке - расширить сеть контактов с клиентами, галереями, работающими в России. У нас уже есть покупатели в Москве, но уверен, что их может быть больше.

Выбирая работы для Cosmoscow, мы сфокусировались на ключевых для нас художниках, у которых были большие выставки по всему миру, чьи работы показывались на Венецианской биеннале или есть в собраниях Музея Гуггенхайма, Метрополитен музея… Мы сделали акцент на работах молодых художниц, таких, как Донна Хуанка, Мелике Кара, Адриана Минолити… Мы привезли также работы Эйч Бернара Атегвы, молодого художника из Камеруна, и Дэна Этто, молодого американского художника. Но у нас есть живопись художника среднего поколения - Блэр Турман. Иначе говоря, мы сфокусировались на сильных и важных работах заметных, сильных художников.