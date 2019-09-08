МГИК: все избирательные участки в Москве открылись вовремя

Все избирательные участки на выборах в Мосгордуму открылись вовремя. Об этом журналистам сообщил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Семь участков начали работу в шесть утра. Там голосовали служащие Росгвардии, которые следят за общественным порядком на мероприятиях Дня города. Остальные открылись, как и положено, в 8:00. Все участки, за исключением тех, что открыты в СИЗО и больницах, оснащены камерами видеонаблюдения. Более половины оборудованы КОИБами.

По словам Горбунова, в списки избирателей включено почти 7 млн 310 тысяч человек. Досрочно проголосовали чуть более 28 тысяч горожан или 0,38% от всех избирателей, включённых в списки.