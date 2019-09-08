Мосгоризбирком: Явка на электронном голосовании достигла 87,7%

Явка в трех избирательных округах, где проходит эксперимент по электронному голосованию, достигла 87,7%. Это данные на 18:00, уточнили в Мосгоризбиркоме.

Жители нескольких районов города, напомню, впервые могут отдать свой голос через интернет. Для этого нужно было заранее подать заявку.

В эксперименте участвуют три округа: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Голосование на выборах в Мосгордуму завершится в 20:00.