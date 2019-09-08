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08.09.2019 13:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мосгоризбирком: Выборы в Мосгордуму проходят без нарушений

Текст: Максим Милославский

Голосование на выборах в Мосгордуму проходит в штатном режиме и без существенных замечаний, заявили в Мосгоризбиркоме. 

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Как рассказал глава ведомства Валентин Горбунов, на участках №№ 3455 и 1925 якобы зафиксировано двойное голосование. Об этом сообщили наблюдатели.

"Я, наверное, могу это объяснить только тем, что бюллетени слиплись, а камеры увидели только то, что опускается, - пояснил Горбунов. - Эти урны решено опечатать, а бюллетени пока опускают в другие". 

Рассказали в Мосгоризбиркоме и о курьёзном случае на участке в Северо-Западном округе столицы. По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, гражданин, сменивший фамилию и паспорт, не нашел себя в списках для голосования. И вызвал полицию. Оказалось, что его внесли в список до того, как он сменил документы. Сегодня избирателя включили в дополнительный список, и он проголосовал.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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