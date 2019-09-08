Москвич, назвавший себя гражданином СССР, устроил скандал на участке

Реальных нарушений на выборах в Мосгордуму не зафиксировано. Об этом журналистам рассказал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, с одного из участков пришла жалоба на урны для голосования.

"Был один сигнал, что черные урны поставили, но там фотография сделана против света. Мы попросили членов комиссии сфотографировать с другого ракурса, оказалась, что она прозрачная", - объяснил он.

По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, еще один инцидент зафиксирован в районе Очаково-Матвеевское. Москвич утверждал, что обращался в ЦИК, где просил не включать его в списки избирателей, поскольку является гражданином СССР.

"Увидев себя в списке, он устроил скандал, - рассказал Реут. - Но вы знаете, если человек прописан, то он включается в список избирателей".