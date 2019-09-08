Обновленный павильон "Нефть" с интерактивными выставками открылся на ВДНХ. "Здание было заботливо отреставрировано, и теперь здесь - настоящий музей", - сказал, осмотрев реконструированный павильон, мэр Москвы Сергей Собянин.

Изначально это была выставка, посвященная сахарной промышленности. В начале 1950-х годов здесь размещались экспозиции, рассказывающие о том, как возделывают сахарную свеклу, как ее перерабатывают, какие применяют химикаты. И лишь после переформатирования выставки павильон из "свекольного" превратился в "нефтяной".

Реставрационные работы провела одна из крупнейших нефтяных компаний России. Экспозиция стала мультимедийной. Научно-популярные фильмы, которые транслируют в зале, рассказывают о различных свойствах нефти. В том числе и целебных. В выставочных залах можно узнать о свойствах нефти, самых глубоких и протяженных скважинах.

"В 90-е павильон, как и вся выставка, превратился в склад и рынок, - напомнил глава города. - Теперь здесь современная интерактивная экспозиция". Он отметил, что за последние годы на ВДНХ удалось воссоздать исторический облик 11 павильонов.