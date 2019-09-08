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08.09.2019 19:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наблюдатели назвали эксперимент с электронным голосованием успешным

Текст: Максим Милославский

Наблюдатели из-за рубежа отметили высокую организацию выборов в Мосгордуму и назвали удавшимся эксперимент с электронным голосованием. Свое мнение эксперты высказали на встрече с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. 

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Всех экспертов без исключения интересовали нюансы электронного голосования, которое впервые используется на московских выборах. По мнению француза Патрика Бруно, голосование через интернет может привлечь молодежь.

"О том, как привести на участок молодое поколение, думают во многих странах, - говорит он. - А онлайн-голосование могло бы решить эту проблему".

Наблюдатель из Сербии Божидар Делич успел побывать на нескольких столичных участках. Учитывая явку на электронном голосовании, эксперимент можно назвать успешным, подчеркнул он.

Фото: Кирилл Каллиников\РИА Новости
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"У нас, в Сербии, тоже рассматривают такую форму голосования, но Москва опередила нас, - сказал эксперт. - У нас большая диаспора по всему миру, но в выборах за рубежом обычно участвуют мало избирателей. Все потому, что могут голосовать только в посольствах, консульствах и церквях". 

Валентин Горбунов в свою очередь отметил: голосование идет без нарушений. "Если появляется информация о каком-либо нарушении, есть возможность отмотать назад с этого участка видеотрансляцию и посмотреть, что реально было, - объяснил он. - К сожалению, очень много ложных сообщений".

Власть Работа власти Внутренняя политика Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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