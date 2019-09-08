Объявлена "явка" на электронные выборы Мосгордумы

За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей. Об этом журналистам сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов.

Данные об электронном голосовании, которое в Москве проводится впервые, обновляются каждые 15 минут. С работой штаба, следящего за ходом эксперимента, ознакомились дипломаты из Мексики и Нигерии, которые с утра посетили офис наблюдателей на Берсеневской набережной.

Пока и электронные, и "классические" выборы идут без нарушений, отмечают в штабе.