Объявлены лидеры электронных выборов в Мосгордуму

Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму обнародовали предварительные итоги электронного голосования. В общей сложности явка в онлайне составила 92,3 процента.

В избирательном округе №1, судя по результатам расшифровки электронного голосования, лидирует самовыдвиженец Андрей Титов (у него 1 900 голосов, почти двукратное превосходство над ближайшим оппонентом). В 10-м округе "электронные" избиратели отдали предпочтение самовыдвиженцу Ларисе Картавцевой (2 000 голосов против примерно 770 у ближайшего соперника). По 30-му округу в разрезе онлайн-голосования лидирует самовыдвиженец Лариса Русецкая - за нее отдали голоса порядка 1 120 участников плебисцита, у ближайших конкурентов - почти в 3 раза меньше.