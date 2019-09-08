Объявлены первые результаты выборов в Мосгордуму

Явка на выборах в Мосгордуму в среднем по городу составила 21,45%. Это чуть больше, чем на выборах 2014 года. Окончательную цифру обещают назвать к утру - после обработки всех протоколов.

На данный момент обработано 22,30% протоколов. Там, где использовались КОИБы, цифры чуть выше.

По оценке главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, итоговая явка может перешагнуть за 22%.

Судя по данным, которые есть к настоящему моменту, самыми активными оказались жители Новой Москвы.

Подсчет голосов продолжается. Результаты меняются в режиме реального времени. Некоторые предварительные лидеры уже известны.

Например, в своих округах пока лидируют Александр Козлов, Татьяна Батышева, Евгений Герасимов, Екатерина Енгалычева, Сергей Митрохин, Илья Свиридов, Магомет Яндиев, Инна Святенко, Елена Николаева, Антон Тарасов, Виктор Максимов, Евгений Ступин.